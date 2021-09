Olmedo pasa los momentos más críticos desde que volvió a la serie A del fútbol nacional, en 2019. Los problemas dirigenciales y económicos han provocado daños colaterales que lo tienen al borde del descenso.

El año anterior conservó la categoría únicamente por el gol diferencia. Entonces, la presidenta Mayra Argüello aseguró que corregiría el camino.

Pero inició mal. El Fair Play financiero se convirtió en el primer filtro de 2021. Esta regla, que controla la economía de los clubes impidiendo que se comprometan sin un respaldo real, impidió que habilite a los 12 refuerzos que anunció.

En consecuencia, no se presentó ante Universidad Católica en la primera fecha. Entonces la directiva tuvo que buscar el mecanismo para habilitar a todos. Lo consiguió para la segunda jornada, pero las deudas previas se volvieron una bola de nieve imposible de frenar.

Así, no pudieron cubrir los sueldos. Jugadores como Jaime Ayoví, Gabriel Corozo y Jordan Rezabala decidieron irse ante la falta de pagos. Y por el Fair Play no pudieron inscribir a más futbolistas de la reserva. En consecuencia, en cada jornada tienen hasta 15 jugadores, por lo que no cumplen ni con los cinco cambios permitidos.

Pero los problemas no quedan ahí. Hasta el chofer del bus los abandonó. En la última jornada, ante Deportivo Cuenca, los futbolistas tuvieron que desplazarse en sus propios vehículos.

La presidenta, Mayra Argüello, reconoció que ha tenido muchos problemas para cumplir con el plantel. Uno de ellos, señaló, es la falta de pago por los derechos de televisión.

No teníamos las condiciones mínimas para trabajar. Teníamos la ilusión de hacer un gran trabajo, pero así no se puede. Luis Espinel, extécnico de Olmedo

Pero no es la única causa. El club tiene una crisis dirigencial, ya que existe un grupo de socios que buscó la vía legal para llamar a elecciones. De ese proceso salió presidente de la institución Fernando Flor. Entre acciones de protección presentadas por Argüello y reclamos a los organismos reguladores del deporte nacional, este problema todavía no tiene un final definitivo.

“No me aferro al cargo, pero aquí existe una institucionalidad que debe ser respetada. Por nuestra parte seguiremos trabajando por Olmedo, ya que tenemos muchos problemas de administraciones pasadas”, dijo Argüello.

Mientras tanto, en lo deportivo sigue buscando el norte. Desde este miércoles 29 de septiembre asumió la dirección técnica Nelson Brito. Es el tercer entrenador de la temporada. Pablo Trobbiani, el primero, se fue a la mitad de la campaña debido a los problemas económicos y los malos resultados.

Además, su nombre formó parte de una denuncia de contratos dobles, registrando uno por el valor de 400 dólares, cuando en realidad habría arreglado por 7.200 mensuales. El segundo fue Luis Espinel, quien se cansó de la situación.

Estos son los principales problemas de Olmedo. Teddy Cabrera