El “nuevo comienzo” de Fernando Alonso

El regreso del piloto español a la Fórmula Uno es un hecho. La mañana de este martes 13 de octubre, el dos veces campeón mundial con Renault (2005 y 2006) volvió a subirse a un monoplaza de la escudería, el RS20, en el circuito de Barcelona-Catalunya luego de una pausa de dos años en la que estuvo disputando otra categoría del automovilismo en el Mundial de Resistencia.

“Ha sido muy especial volver a pilotar un F1. Aún no he podido sacar el potencial máximo. He mejorado vuelta a vuelta. El coche tiene potencial, tal como vemos cada fin de semana. Hay margen de mejora. Hay que tener los pies en el suelo, pero con muchas ganas de 2021”, precisó Alonso calificando la experiencia como “un nuevo comienzo”.

El equipo de Renault, que el año próximo cambiará de nombre a Alpine, celebró el test del bicampeón mundial quien corrió en el mismo circuito donde en el año 2000 rodó por primera vez con Benetton.

Regreso. Entrada emblemática de Fernando al trazado de F1 tras 2 años. Internet

Alonso dijo sentirse “privilegiado” por regresar a la Fórmula Uno con Renault y se mostró “emocionado” por el test.

“La preparación no fue fácil. Con las restricciones por la COVID-19, la preparación no fue normal. No tuve muchos días para entrenar en el simulador, pero creo que estamos preparados. Fueron solo 100 km”, acotó.

Un nuevo inicio para Fernando Alonso, justo después del primer podio de Renault desde su regreso a la #F1. Queda terreno para un podio con ambos Mercedes en pista, pero ¿se alinean los planetas esta vez pasa el bicampeón 🇪🇸?pic.twitter.com/wYca9MLvf7 — Diego Mejia (@diegofmejia) October 13, 2020

SUS LOGROS FUERA DE LA F1

En todo este tiempo el asturiano se proclamó bicampeón del mundo del Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC) y venció dos veces en la mítica prueba de las 24 Horas de Le Mans con el equipo Toyota. Además, demostró su buen hacer en las competiciones de resistencia logrando la victoria en otra histórica carrera como las 24 Horas de Daytona.

Pero sin duda su gran aventura fue competir en el Dakar, el rally más duro del planeta. Alonso, quien hasta que se planteó el reto no había competido sobre arena, firmó una notable actuación en su debut, con Marc Coma de copiloto, acabando en la 13ª posición y rozando victorias de etapa.