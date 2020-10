Noboa se lesiona y estará fuera de las canchas de seis a ocho semanas

Lo que venía siendo un sueño para Cristhian Noboa (goleador con su equipo en Rusia y llamado a la selección ecuatoriano) se convirtió en pesadilla. Una lesión lo alejará de las canchas al menos de seis a ocho semanas coartando su buena racha y nivel futbolístico.

El mismo jugador se lo confirmó en exclusiva a EXPRESO la madrugada de este miércoles 21 de octubre, en Ecuador, horas de la mañana en Rusia.

“Créelo, no lo puedo creer; venía en mi mejor año, venía en racha, venía todo bien, pero me lesiono. Al principio pensé que no era tan grave, pero ya tengo el diagnóstico: desgarro posterior de la pierna derecha”, explicó Noboa con voz apagada, diferente al Christian que todos conocen.

Christian Noboa, en su casa en Rusia, mantiene absoluto reposo. Cortesía

“Fue algo que me pasó solito. Dios sabe cómo hace las cosas”, remató el jugador desde Rusia.

Todo sucedió el sábado 17 de octubre de 2020, cuando el Sochi FC, su equipo, enfrentó de visitante al Zenit; Noboa sintió un dolor, pero pensaba que era algo no de asustarse. En ese encuentro tuvo que salir a los 46 minutos.

Cabe recordar que en el 2018, el Zar tuvo una lesión fuerte; aquella vez fue rotura del ligamento cruzado en su rodilla derecha. Le tocó estar seis meses fuera de las canchas, pero volvió sin complicaciones.

El Noboa, versión 2020, iba en racha: goleador de la liga rusa con siete anotaciones fue además parte de la Tricolor ante Uruguay en las eliminatorias sudamericanas y había ganado varios premios al mejor jugador del partido.