Nicole Loor, carta tricolor para el Open

Tiene apenas 2 años en el Circuito Ecuatoriano de Jiu Jitsu y en ambos ya fue campeona de la categoría Pluma, cinta azul. Con menos de tres temporadas en la practica de este deporte, la guayaquileña Nicole Loor bien puede ser considerada la peleadora local con mayor proyección en su división, de ahí que el próximo 27 y 28 de marzo los ojos estarán puestos sobre ella cuando compita por primera vez a nivel internacional en el Open de Orlando, en Estados Unidos.

Por lo apretado del calendario y los escasos torneos debido a la pandemia, el campeonato organizado por la Federación Internacional tendrá un nivel superior a los de otras ediciones, ya que en dos días las inscripciones se agotaron, cuando regularmente están abiertas por dos meses. De eso Nicole está consciente y acepta el reto.

Los títulos de ‘Supercampeona’ nacional 2019 y campeona 2020 avalan su corta, pero fructífera carrera.

“Empecé haciendo crossfit hace 10 años, pero no fue sino hasta el 2018 cuando mi hermano (Federico Loor) me llevó a uno de sus entrenamientos y desde entonces me enganché hasta el día de hoy”, explica la deportista, quien además compagina la actividad con otros roles igual o más difíciles como el de profesional de la arquitectura y madre de familia. Ese último es uno de sus mayores alicientes.

Actualmente con 26 años, Nicole se convirtió en mamá hace 8, sin embargo eso no fue impedimento para alcanzar sus objetivos. En el 2018, cuando conoció el jiu jitsu tuvo que dejarlo por unos meses para terminar su carrera universitaria y volvió para el circuito ecuatoriano 2019 donde fue la más destacada. Hoy, luego de 3 paradas del torneo nacional 2021, ya fue campeona en las divisiones Pluma y Absoluta en Guayaquil, Olón y doble plata en la más reciente, en Manta.

“No me gustan las excusas, pero justo un día antes de la última parada del circuito me intoxiqué y estaba totalmente descompensada, sin fuerzas, aún así peleé y caí ante una de las mejores deportistas del país. Hoy creo que todas esas cosas deben medirse y servir como aprendizaje de vida”, manifiesta segura.

Prev Next Temporada. Este año ganó las pruebas de Olón y Guayaquil. En Manta fue 3a. Cortesía

Familia. Junto a a su hijo Novak Smolij (8 años) con quien ahora comparte el gusto por el jiu jitsu. Cortesía

De cara al Open de Estados Unidos, la guayaquileña reconoce haber trabajado en ciertos vacíos que tenía en la técnica y posiciones con su entrenador Fernando Soluço, con quien incluso entrenó de manera personal durante la emergencia por la pandemia.

“Fue de gran ayuda. Aunque paramos absolutamente 2 meses -de marzo a mayo 2020- tuve la dicha de seguir entrenando y perfeccionándome todos los aspectos. Hoy puedo decir que estoy lista. Siento los nervios y la ansiedad propia de tener que competir por primera vez a nivel internacional, pero estoy sumamente enfocada para el Open. Se puede conseguir la medalla” acota.

Loor no irá sola al torneo. Junto a ella, un equipo de 8 peleadores más del Team Alfa jiu jitsu al que pertenece en Guayaquil buscarán el podio, en diferentes categorías.

Como es reglamentario, en el Open se competirá en la modalidad con y sin kimono, Gi o No Gi, respectivamente; Nicole tendrá presencia en ambas.

La cuenta regresiva para el torneo empezó. Restan exactamente 15 días. Loor está tranquila y concentrada. Cuenta que a raíz de la pandemia llevó a su hijo Novak a un entrenamiento y le gustó tanto que se quedó practicando. Hoy madre e hijo comparten una pasión que pueden estar viendo cristalizada a nivel internacional en Estados Unidos. Va por ello.