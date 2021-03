New York City, la ventana al exterior para Joao Rojas

Horas antes del encuentro entre Aucas y Emelec, en la capital del país apareció el rumor de que el atacante millonario, Joao Rojas, tendría un nuevo destino para esta temporada. La ausencia de su nombre en la lista de convocados llamó la atención, pero lo que dijo el entrenador Ismael Rescalvo en la conferencia de prensa, posterior al partido, alimentó su posibilidad de migrar al fútbol internacional.

Se manejó la posibilidad de descanso por su llamado al microciclo de la selección ecuatoriana de fútbol, pero todo aquello quedó descartado.

“Joao Rojas se encuentra bien físicamente, se está manejando otra situación con él y se decidió que no juegue”, explicó ante los medios el director técnico español.

EXPRESO conversó con el representante del jugador, José Chamorro, y con el presidente del club millonario, Nassib Neme.

Chamorro, presidente de la empresa de representación de jugadores, ImageSport, aclaró que “ese tema no lo estoy manejando yo, eso lo maneja Nassib Neme”.

El presidente de los millonarios atendió a este Diario y disipó algunas dudas acerca de la negociación por el atacante eléctrico de 23 años.

“Por Joao (Rojas) ha existido interés en el fútbol brasileño mexicano, MLS y Francia, pero nada en concreto tenemos aún. Ciertamente el grupo del Manchester City tiene interés pero no pasa de esto: “interés”, explicó el titular de los eléctricos.

Este fin de semana, Emelec debe recibir en su reducto al Delfín de Manta. Por lo que se interrogó si para esta jornada sí será considerado por el cuerpo técnico. Neme explicó que “estas cosas de si serán tomados en cuenta o no, son temas que maneja directamente el DT con los jugadores. No estamos involucrados”.

Sobre el estado de la negociación, el presidente azul aclaró que “no es un tema de ofertas que convenzan o no. Hay un proceso aún no concluido para poder concretarse” y agregó que “el grupo City está interesado para llevarlo a su equipo en la MLS, el New York City”.

Joao Rojas llegó en la temporada 2017 al cuadro millonario procedente de Aucas. En esa campaña, dirigido por Alfredo Arias, los azules coronaron su estrella 14, pero el atacante no tuvo mayor incidencia por una grave lesión en una rodilla que lo alejó tempranamente y por cuatro meses de las canchas.

Sus dos años más regulares en el Bombillo han sido 2018 y 2019, pero en el 2020 no logró sostener ese gran nivel visto a otrora.