Neme: "El lunes es la fecha máxima para convocar al congreso extraordinario"

El presidente del Club Sport Emelec, Nassib Neme, apareció en pleno desastre dirigencial que atraviesa la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para convocar a un congreso extraordinario con la intención de definir el presidente de la institución tricolor.

Al pedido de Neme se unió Barcelona, que en un comunicado firmado por Carlos Alejandro Alfaro Moreno, su presidente, solicitó lo mismo. En una conversación con EXPRESO, el titular azul detalló hasta cuándo debería esperar la solicitud para tener ejecución y pone como fecha tope el próximo lunes.

"Reglamentariamente debe ser convocada para este viernes. En el peor de los casos el sábado. Si el sábado de tratarse de un día oficialmente no laborable no pudiera hacerse, entonces el lunes es la fecha máxima para ser convocado el congreso extraodrinario", le contó a este diario.

Además, el presidente de Emelec, en una entrevista con La Radio Redonda, habló de su apoyo a Jaime Estrada y dice que no es nada personal con Francisco Egas. "Nosotros como Emelec, visto lo de Jaime Estrada que fue posesionado como presidente, nosotros le hemos dado la bienvenida, Emelec reconoce al señor Jaime Estrada como presidente de la FEF", empezó indicando.

"Nunca personalizo controversias, ni tampoco me creo capaz de calificar el rendimiento de un dirigente y sobre todo de la FEF, porque he estado alejado de esta situación, no he estado al corriente del día a día, como club, nos hemos sentido obligado a pedir un congreso", dijo Neme de Egas.

También se manifestó sobre las consecuencias que esto recae en lo deportivo. "El congreso es na forma de poder concluir para tener claro la situación, es necesario para poder legitimar, y dejar ya a un lado dilatar tanto este tema que afecta al fútbol nacional", agregó.

También habló del fútbol femenino y el masculino. "No soy machista, pero el fútbol que mueve la economía a nivel mundial es el fútbol masculino profesional, es como el motor de un auto, sin ello nada se mueve... ante la situación por el Covid-19 hay que cuidar al fútbol masculino que es lo importante por ahora", expresó.

Por último aseguró que no habrán recortes en la plantilla de Emelec. "Nuestro plantel no va a sufrir ninguna reestructuración, porque ya está armado el proyecto, comandado por el entrenador Ismael Rescalvo, luego nos sentaremos a conversar con cada jugador para hablar de la situación financiera, pero ni de broma vamos a recortar", comentó.