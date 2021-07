Narváez: "No tuvimos abasto en zonas clave de la carrera"

Jhonatan Narváez se sumó a las protestas de los deportistas, quienes aseguran que tienen respaldo técnico insuficiente en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Richard Carapaz recibirá 100.000 dólares por la medalla de oro Leer más

Él también compitió en la prueba de ruta y fue clave para el triunfo de Richard Carapaz, actuando como un gregario. Pero además, vivió con él en los días previos a la competencia.

Y por ello, dio su punto de vista sobre los reclamos del medallista olímpico y las descargas del Comité Olímpico Ecuatoriano.

"Richard viajó unas 25 horas entre vuelos previo a Tokio y ahí necesitaba un masajista que esté 24/7 y no lo tuvo, esa solicitud se la hizo con meses de anticipación a los Juegos Olímpicos al COE", dijo Narváez a Kevin Verdezoto.

Por eso, contó, ellos tramitaron a su equipo INEOS para tener ese respaldo técnico. Además, se refirió al video del COE, donde aparece Carapaz recibiendo atención con botas de compresión. "El masajista no solamente está para el masaje, en este tipo de carreras nos podía auxiliar, abasto, alimentación en momento claves de la carrera y no lo pudimos tener. Sobre la foto que comparte el COE solo le pusieron una botas a Carapaz unos 20-30 minutos, pero no era solo eso", agregó.

Inclusive, confesó que tuvieron complicaciones extra por la falta de asistencia. "Nosotros no tuvimos personas de abasto en algunos lugares clave de la carrera, son cosas que no se ven, nos molestó porque nosotros llevamos las bicicletas, los zapatos, el alimento, suplementación, solo tenían que ayudarnos con eso", concluyó.