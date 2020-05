Narciso Mina recordó la vez que Emelec intentó ficharlo

El exdelantero ecuatoriano, Narciso Mina, quien fue goleador del campeonato nacional en 2012 con Barcelona (marcó 30 goles), recordó la vez que un dirigente de Emelec lo contactó, para llevarlo a filas azules.

Mina acotó que su llegada al ‘Bombillo’ no se dio porque en ese año (2013) había fichado por el América de México y por pedido de la hinchada del cuadro amarillo.

“Cuando tenía una semana en América me llamó una persona muy importante para ir a Emelec. Yo estaba cumpliendo mi sueño al jugar en el exterior. La gente de la Sur Oscura me pidió no ir a Emelec", contó Mina en una entrevista en Radio Play FM de Guayaquil.

El exatacante tricolor rememoró su fallido primer paso por filas canarias (2009) y que por una revancha personal aceptó regresar en 2012.

"En el 2009 llegué a Barcelona. Ese año fue un reto complicado, porque no se dieron las cosas como esperaba. Además, peleamos el descenso... Luego, en 2012, antes de volver al club tuve propuestas del Toluca y de un equipo en Catar, era mucho dinero, pero algo me decía que debía tener una revancha en Barcelona, mi representante (Alberto Montaño) me convenció de ir", afirmó el exjugador, quien ese año salió campeón con el Ídolo y fue uno de los máximos artilleros de esa temporada.

Sobre la cantidad de goles que pudo marcar con los amarillos, Mina afirmó que fue un reto que se había propuesto antes de volver.

"Cuando llegué en el 2012 a Barcelona, le dije a Máximo (Banguera) que haría treinta goles. En el último partido de ese torneo (ante Olmedo) se acordó de eso y salió corriendo a abrazarme en el último gol (hizo dos en aquel partido)”.

Para el año siguiente, cuando fue contratado por el América mexicano, el ecuatoriano indicó que se quiso llevar a dos excompañeros que tuvo en el Ídolo. "El ‘Kitu’ (Damián Díaz) y (Michael) Arroyo fueron los compañeros ideales para ser goleador. Cuando me fui a América, me dijeron que jugador quería para ser dupla. Yo los pedí a Damián, Michael y José Ayoví, pero no se pudo dar".

En el cuadro azteca, Mina no pudo brillar como lo había hecho en Barcelona, pues en dos temporadas que estuvo (2013-2014) apenas marcó 5 tantos en 28 partidos.

Luego de eso el exariete tricolor militó en el Atlante de México, Liga de Quito, San Martín de Argentina, Mushuc Runa, Clan Juvenil, Santa Rita y Everest.