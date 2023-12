El Nacional: Lucía Vallecilla pierde los estribos y ataca a periodista

En el programa 5G del canal digital Marca 90, la expresidenta de El Nacional, Lucía Vallecilla, tuvo una fuerte discusión con una de las conductoras, Mariela Díaz, quien forma parte del espacio deportivo. Esto luego de que la dirigente fuera interrogada por algunas irregularidades que se le acusa y por lo cual su directorio fue cesado de sus funciones.

Pese a que la idea era tratar temas de los Puros Criollos, Vallecilla se ofuscó y entre gritos habló sobre una situación ajena a la que se le cuestionó, señalando al padre de la presentadora que también es abogada. "Usted no lo tiene claro, ni su padre, por eso es que él les faltó el respeto a sus trabajadores", expresó Vallecilla, para luego también mencionar que la postura del exfutbolista Pedro Quiñónez fue "un show" al cobrar sus haberes pendientes.

En medio del alboroto y acusaciones, Mariela Díaz respondió: "Si usted tiene algo que decirle algo al abogado Carlos Díaz (su padre) tenga la dignidad de llamarlo personalmente. Usted no hable sin conocer las cosas, yo le exijo respeto, eso es un tema que no tiene nada que ver. No tiene por qué atacar a mi familia y meterla en una entrevista para hablar sobre El Nacional".

Ante lo dicho por Díaz, Lucía Vallecilla replicó: "Usted se preocupa por el de afuera y no por el de adentro, preocúpese por lo que dice su padre en redes sociales".

Finalmente, la panelista del programa insistió que esas declaraciones son "desubicadas", pidiendo a Gustavo Navarro (conductor de 5G) que modere a la invitada.

