El Nacional: Jonathan Borja pide que LigaPro y FEF "den la cara" ante la crisis

La crisis económica en El Nacional persiste y el reclamo de los jugadores se hace presente de forma urgente con el pedido de intervención de LigaPro y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Uno de los integrantes de la plantilla, Jonathan Borja expuso su malestar ante los periodistas.

Lea también: Barcelona SC goleó a Delfín y revive la ilusión de la hinchada

Emelec: con pocas posibilidades de Copa Sudamericana, una vez más Leer más

"Hay que tener un poquito más de franqueza y dar la cara cuando se la debe dar", dijo el jugador en razón al reclamo insistente para que sus pagos sean atendidos e hizo un llamado el presidente de la organizadora del torneo (LigaPro) para que intervenga.

RELACIONADAS Liga de Quito denuncia que hay un complot en la LigaPro

"Que Miguel Ángel Loor así como dice que esta liga es la mejor de Sudamérica también venga y hablar", expresó Borja

Jonathan asegura que "a excepción de Independiente del Valle no hay ningún club que no tenga deudas" y que no por esa razón se debe justificar la espera por sus salarios.

El Nacional se impuso 2-1 a Mushuc Runa por las semifinales de la Copa Ecuador. API

"Lastimosamente esto causa un quiebre con la directiva. El salir a hablar la realidad y lo que está pasando representa que mañana no sepamos las represalias que tendrán con los que decimos las cosas", agregó el futbolista.

El reclamo de jugadores de El Nacional previo a un partido importante de Copa Ecuador

El Nacional adeuda 4 meses a su plantilla, los jugadores ya se han pronunciado y solicitado la ayuda en esta situación con la cancelación de sus emolumentos. Esto, de cara al encuentro de ida de la semifinal de Copa Ecuador el próximo jueves 31 de octubre ante Mushuc Runa.

Jonathan Borja, jugador de El Nacional.



“Quisiera que Miguel Ángel Loor así como da la cara para decir que esta Liga es la mejor de Sudamérica salga a dar la cara”



Información para @AreaDeportivaFM y @globalsportsecu pic.twitter.com/9Jxg4dPdGw — Milo Stiven (@Milosv08) October 27, 2024

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!