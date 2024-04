El Nacional: Ever Hugo Almeida se fue sin saltar a la cancha

El técnico paraguayo no sigue en los puros criollos a los que no pudo dirigir desde el banquillo por el fair play económico

En sus más de 30 años como entrenador, Ever Hugo Almeida por primera vez no pudo dirigir a su equipo en la cancha mientras estuvo al frente en una temporada. El Nacional dio a conocer que el técnico paraguayo, que no pudo estar en el banquillo al no ser habilitado por los controles financieros de la LigaPro que todavía complican a los puros criollos, no seguiría al frente del equipo.

El argumento del club fue que “los resultados futbolísticos no han respondido a la fuerte inversión económica” realizada por la directiva liderada por Marco Pazos, que cuando asumió la presidencia, dio a conocer su respaldo para Almeida.

No han sido meses fáciles para el estratega que a finales de 2023 perdió a su hijo, Iván Almeida, y que pasó un momento incómodo cuando tuvo que ser operado de la cadera en medio de reclamos por falta de pago a la clínica donde se encontraba asilado.

Ever Hugo quería quedarse más tiempo en El Nacional, pero con su larga trayectoria tenía claro que “el fútbol es de resultados y marca el destino de los entrenadores”.

La noticia generó reacciones en la interna del Rojo. “Sin duda alguna es el mejor entrenador que he tenido. Ojalá no sea un error haberlo sacado ahora por unos caprichitos”, publicó en redes sociales el delantero Byron Palacios.

El Nacional quedó eliminado en la fase dos de la Copa Libertadores, ante Sportivo Trinidense, de Paraguay, y en la LigaPro se ubica en la novena casilla, fruto de tres triunfos y seis derrotas. Almeida, quien ganó el último título de los militares en 2005, cierra este nuevo ciclo con los logros de conseguir el ascenso a la Serie A, el 2022, y el 2023, la clasificación a la Libertadores.

Félix Borja seguirá al frente de los puros criollos hasta que se designe al nuevo entrenador. RENÉ FRAGA / EXPRESO

Pazos dio a conocer que Félix Borja, quien ha dirigido en las primeras nueve fechas de la LigaPro y era asistente del entrenador paraguayo, seguirá al frente del equipo mientras se designa un nuevo técnico.

“Vamos a analizar a una terna que se ha presentado en el directorio y se va a decidir cuál será el técnico”, señaló el directivo. Entre los candidatos se encuentra Marcelo Zuleta, quien se desempeña como gerente deportivo desde la llegada de Pazos y que ya tuvo un paso por El Nacional en 2019.

