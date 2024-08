El Nacional: Las críticas apuntan al entrenador Marcelo Zuleta

Los pocos hinchas de El Nacional que acudieron el domingo 11 de agosto al estadio Atahualpa a alentar a su equipo en el duelo ante Macará salieron molestos tras una nueva derrota en casa en la LigaPro.

Los dardos de los aficionados se dirigieron contra el entrenador Marcelo Zuleta, del que con gritos pedían su salida, al señalarlo como el culpable del mal momento que viven los puros criollos, que en la segunda etapa del torneo suman dos derrotas en las que han recibido cinco goles y solo han marcado uno, y de penal.

Los seguidores del cuadro rojo señalaron que con el estratega Ever Hugo Almeida tenían mejor juego y resultados, y que se les está acabando la paciencia con Zuleta. “No es posible que un equipo que dio pelea y clasificó a torneos internacionales con Ever Hugo, ahora no funcione con Zuleta, y eso que le trajeron los refuerzos que pidió”, manifestó Carlos Oña.

El aficionado agregó que la directiva debe tomar acciones urgentes para evitar que el Rojo siga en picada y termine en zona de descenso. Por su parte, Ricardo Solís dijo que “es preocupante que se arranque la etapa perdiendo dos partidos en casa” y que “si no hay una mejora en el partido ante Emelec, el técnico debe irse”.

Pese a las críticas, con el argentino en el banco, el cuadro militar registra cinco victorias y tres derrotas en LigaPro, y el avanzar de ronda (en penales) en la Copa Ecuador.

CONFÍA EN PASAR EL BACHE

Zuleta indicó que la fórmula para salir de este bache es corregir errores en los entrenamientos y mantener la intensidad en las labores. “No queda más que seguir trabajando y levantar cabeza”, declaró el DT, quien recordó que en 2019, en su primer ciclo en El Nacional, vivió una situación similar.

“En 2019 perdimos cuatro partidos seguidos y se pedía mi cabeza. Después las cosas empezaron a salir (bien) y terminamos clasificando a un torneo internacional”, argumentó pidiendo tiempo para poder reflotar a la escuadra militar.

Los puros criollos suman dos derrotas en la segunda etapa de la LigaPro. API

Además, se mostró frustrado al contar que “después de haber terminado una buena primera etapa, donde sumamos cinco victorias, pensaba que íbamos a empezar bien la segunda fase, y no se ha dado así. Cometemos errores, no se refleja en la cancha lo trabajado en la semana”.

También dijo que no se “encapricha” con ciertos jugadores para que sean titulares y que “tenemos a varios refuerzos que no están bien físicamente. Por ejemplo, Alejandro Cabeza lleva tres meses sin jugar, hay que tener paciencia”.

