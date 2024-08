París 2024: Ecuador, una histórica participación con deportistas ejemplo de lucha

Al cumplirse 100 años de la primera participación de Ecuador en unos Juegos Olímpicos, también en Francia, la delegación tricolor selló su mejor participación en la máxima cita del deporte en París 2024.

Cinco medallas y seis diplomas son la cosecha de la delegación ecuatoriana, que llegó con 40 deportistas a la capital francesa. Ecuador finalizó en el puesto 49 del medallero general, y tercero entre los latinoamericanos, por encima de países como Argentina, Chile, México y Colombia. Solo Cuba y Brasil fueron superiores.

El marchista Daniel Pintado aportó con una presea de oro en los 20 kilómetros, y junto a Glenda Morejón, una de plata en la maratón mixta. La luchadora Lucía Yépez, otro metal plateado, y las halteristas Angie Palacios y Neisi Dajomes, un par de medallas de bronce.

En el caso de los diplomas también hubo un aumento al pasar de los cuatro alcanzados en Tokio a los seis logrados en París. Lisseth Ayoví (levantamiento de pesas), Glenda Morejón (marcha), Luisa Valverde y Génesis Reasco (lucha), y Gerlon Congo y María José Palacios (boxeo) terminaron entre los ocho mejores de cada una de sus disciplinas.

Ayoví y Reasco fueron las encargadas de dar un final feliz a la participación tricolor, en la jornada final, la mañana del domingo 11 de agosto. La halterista Ayoví, además, cautivó con su carisma. Se ganó el cariño del público por su fuerza y por el carisma con el que enfrentó cada salida a la plataforma. Una gran sonrisa fue el sello de Ayoví que la complementó con un corazón formado por sus manos.

ESFUERZO Y SACRIFICIO

Daniel Pintado aportó con una medalla de oro en los 20 kilómetros marcha, y una presea de plata junto a Glenda Morejón en la maratón mixta. CORTESÍA COE

Pero estas conquistas históricas tuvieron un elemento especial por el esfuerzo y el sacrificio de los deportistas, que tuvieron que sortear varios obstáculos y la falta de recursos a tiempo para su adecuada preparación de cara a la cita olímpica.

El apoyo de sus familiares, el destinar sus propios recursos y el apoyo de la empresa privada, en algunos casos, fue importante para buscar llegar en las mejores condiciones a París.

Un ejemplo son las hermanas Angie y Neisi, que por problemas para gestionar su visa no cumplieron a tiempo con una base de entrenamiento en España, a lo que se sumó la demora en la contratación del asistente del entrenador Alexei Ignatov.

Las constantes demoras en las asignaciones de los dineros del Plan de Alto Rendimiento fue otra traba para los tricolores, que nuevamente demostraron resiliencia y llenaron de alegría al país.

Esto fue reflejado por la velocista Anahí Suárez, quien comentó que “fue un año olímpico lamentable, algo que no se había visto antes”. “Fue duro no tener apoyo desde el principio, no saber si es que iban a apoyar o no, si el presupuesto iba a llegar a tiempo. Para la primera base de entrenamiento acá en Europa tuve el apoyo de marcas privadas. No sabíamos qué hacer y tuvimos que buscar que nos apoyaran”, relató.

Esta queja la ratificó el boxeador José Rodríguez. “Nos dijeron que había déficit en gestión presupuestaria. El país no estaba bien con los pagos a inicios de año. Era un tema político y fue inoportuno”, señaló; y agregó que esto generó que pase algún tiempo sin actividad. “Tiempo sin roce, sin juegos nacionales ni regionales. Nada, nos dejaron desamparados, con atención apenas unas semanas previas a los Juegos Olímpicos, algo que se debió hacer hace nueve meses, cuando clasifiqué”, detalló.

REGISTRO QUE DEJA LECCIONES

La Tigra Yépez hizo historia al ganar la primera presea en lucha. CORTESÍA COE

Franklin Tenorio, quien representó al país en Atenas 2004 y Beijing 2008, y actualmente es entrenador, analizó que las quejas de los tricolores reflejan que “todavía falta mejorar en el trabajo de forma planificada y ordenada. Buscar la manera que a los deportistas no les falte recursos durante todo el año. No se es deportista un mes o 90 días, es un tema de 365 días”.

Acotó que “se debe evitar las inconsistencias con los presupuestos anuales. Tener un plan de ahorro para que los deportistas puedan tener siempre recursos y se puedan centrar en su preparación”. Sobre el haber superado estas dificultades y conseguir triunfos como medallas olímpicas, Tenorio indicó que le da más mérito a las conquistas.

“El ecuatoriano es resiliente, sabe superar las adversidades con sencillez, nobleza y trabajo. El éxito del deporte ecuatoriano también está con esa dosis de adrenalina de superar adversidades. Queda esa lección de aprendizaje que se debe seguir mejorando en los procesos”.

Se alegró al ver que la semilla que sembraron en su momento con otros deportistas como Jefferson Pérez ahora se refleja en frutos. “Ya nos miran con otros ojos los contrincantes”, relató. Y espera que estos logros motiva a las nuevas generaciones de deportistas que ven “que con trabajo y esfuerzo es posible conseguir los sueños que se propongan”.

