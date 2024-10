Mundial femenino sub-17: Jaslyn Valverde, velocidad y descaro para la Tricolor

Las grandes jugadas y golazos que ha realizado Jaslyn Valverde con la selección de Ecuador sub-17 en el Mundial femenino de la categoría que se disputa en República Dominicana, no son casualidad porque esas cualidades las empezó a demostrar desde que camina.

En diálogo con EXPRESO, el abuelo materno de la delantera de la Mini-Tri, Jefferson Hugo Tenorio, quien fue jugador y militó en Liga de Quito, Deportivo Cuenca y Esmeraldas Petrolero entre 1977 y 1990, reveló que su “engreída” les quitaba el balón a sus dos hermanos mayores para ponerse a jugar.

“Ella les robaba el balón a los hermanos y pasaba jugando todo el día por la casa, era incansable y siempre demostraba que estaba feliz jugando con un balón. Era algo extraño porque hasta ese momento nadie la impulsaba a que jugara fútbol, ella agarraba el balón porque le gustaba”, contó Tenorio.

Con apenas 3 años, Jaslyn ya demostraba su pasión por el ‘deporte rey’. Sin embargo, a su mamá, María Eugenia Tenorio, no le gustaba que se divirtiera con esta actividad, ya que ella consideraba que no era para mujeres. Además, tenía temor que pueda salir lastimada.

Fue por esta razón, que la goleadora de la Mini-Tri, que ahora tiene 14 años, se empezó a pegar más a su abuelo, pues ella conocía que su ‘papá Hugo’, como le dice de cariño, había destacado en la estelaridad del fútbol ecuatoriano y se dedicaba a formar a las promesas del cantón Lumbaqui, en la provincia de Sucumbíos.

“Por motivos de trabajo me fui a vivir a Lumbaqui, pero cuando regresaba yo veía que seguía empeñada en jugar con un balón, por eso que le empecé a enseñar las cosas básicas, aprendía muy rápido para solo tener unos cinco años, no tenía que repetirle las cosas para que entendiera”, acotó.

EL AMOR POR EL FÚTBOL

Jaslyn Valverde (i) junto a su familia en la terraza de su casa, donde entrenaba cuando era una niña. CORTESÍA

Cuando Tenorio tenía descanso, regresaba a su natal Esmeraldas para estar cerca de Jaslyn. Y en la terraza de la casa de su hija María Eugenia, ubicada en Barrio Caliente, desarrollaban los entrenamientos, los cuales le ayudaron a impulsar su carrera y brillar en el Mundial sub-17.

“Mi hija siempre me pedía que me quedara en su casa y yo le decía que me quedaba, pero que dejara entrenar a Jaslyn, igual solo era para divertirnos. Pero con los años fue aprendiendo y recuerdo que ya cuando tenía ocho años me pidió que la llevara a jugar un partido de fútbol”, dijo Tenorio.

Acotó que “la llevé a jugar a la playa y en ese momento me di cuenta de que podía ser futbolista profesional. Ya demostraba su velocidad y su descaro para encarar a los rivales, se movía muy rápido y lo que mejor hacía era regatear. Luego de eso tocó conversar a la mamá para que la deje unirse a un equipo”.

Con 11 años, en 2021, se unió al club Petrolitos, que era de varones, pero daba oportunidad para que jugaran mujeres. Después pasó al club femenino Cajudi, donde destacó como goleadora, lo cual le valió para ser llamada a la selección de Esmeraldas, al año siguiente.

“Jaslyn terminó en la escuela de Jhon Padilla, quien era ojeador de Independiente del Valle. Él la entrenó por unos meses y también la metió a una prueba de equipo. A la primera impresionó a los directivos y el mismo día la firmaron, esto recién sucedió a mediados del año pasado”, dijo Tenorio.

EL SALTO A DRAGONAS

Jaslyn Valverde (i) demostró su amor por el fútbol desde muy pequeña. CORTESÍA

A Jaslyn no se le dificultó dejar su natal Esmeraldas para unirse a las formativas de las Dragonas IDV. Por el contrario, tuvo una adaptación rápida y empezó a destacar, al punto que se convirtió en una fija de la selección sub-17.

“Ella es una chica que sabe lo que quiere, no es confiada, pero no le importa enfrentar gente mayor a ella. Tiene un pensamiento de ganadora porque me aseguró que iba al Mundial por la medalla de oro. Ella está emocionada por brillar en la Copa del Mundo”, reveló Tenorio.

La Mini-Tri femenina sub-17 enfrentará el domingo 27 de octubre a España, desde las 14:30, en los cuartos de final de la Copa del Mundo, y Jaslyn Valverde será la encargada de liderar al equipo dirigido por Eduardo Moscoso.

