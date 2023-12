Mundial de Clubes: Fluminense a la final de la mano del brasileño Marcelo

El brasileño Marcelo, exjugador del Real Madrid, dio un nuevo paso hacia la conquista de su quinto título de campeón del mundo de clubes, al conducir este lunes 18 de diciembre al Fluminense a la final tras provocar el penalti que permitió a su equipo abrir su victoria (2-0) sobre el Al-Ahly egipcio.

Dos tantos que permitieron al campeón de la Copa Libertadores sellar el billete para una final en la que se medirá el viernes 22 de diciembre contra el ganador del duelo de este martes 19 entre el Manchester City, campeón de Europa, y el Urawa Reds japonés, que derrotó en cuartos de final por 0-1 al León mexicano.

Asegura el dicho que lo que funciona no hay que tocarlo, algo que debió pensar el entrenador del Fluminense, Fernando Diniz, que no dudó en apostar de inicio por el mismo once que el pasado mes de noviembre hizo historia al conquistar la primera Copa Libertadores para el conjunto brasileño tras vencer por 2-1 al Boca Juniors en el Maracaná.

Poco le importaron al preparador 'tricolor' los 43 años del portero Fabio o los 35 de Marcelo, ni mucho menos los 40 años del central Felipe Melo, que se convirtió en el jugador de campo más veterano en disputar un partido del Mundial de Clubes.

Pese a la veteranía de muchos de sus componentes, el Fluminense afrontó la cita con la ilusión de un juvenil, el mismo entusiasmo que destila el alegre estilo de juego propuesto por los de Diniz con continuas permutas de todos los integrantes del frente de ataque.

Así que no fue extraño ver irrumpir tanto por la izquierda como por la derecha, su posición natural, al colombiano Jhon Arias, de largo el jugador más peligroso del equipo brasileño en la primera mitad.

Arias pudo adelantar a los nueve minutos de juego al Fluminense en el marcador con un espectacular remate de primeras tras un centro desde la banda izquierda de Keno que se estrelló con violencia en una cruceta de la portería defendida por El Shenawy.

