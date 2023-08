Hablar de Andrés Chocho en la marcha ecuatoriana es sinónimo de experiencia. Marchista y ahora entrenador, a sus 39 años, el cuencano es el integrante con mayor recorrido en el equipo nacional que disputa el Mundial de Atletismo en Budapest, Hungría y quien el jueves 24 de agosto estará cumpliendo su novena participación en un torneo de este tipo.

Hará su aparición en los 35 kilómetros marcha, con la mira puesta en la clasificación en los 20 km de los Juegos Olímpicos de París 2024, quizás su última competencia.

Sea cual fuera el destino, Chocho hoy pelea en dos frentes: el deportista y el entrenador.

Tras la participación de Jordy Jiménez, Daniel Pintado y David Hurtado en los 20 km masculinos y la salida a escena de Glenda Morejón, Johana Ordóñez y Paula Torres en la misma distancia, pero en mujeres, los 35 km representan una oportunidad más para que los tricolores puedan llegar al podio, ya que hasta el momento solo los sextos lugares de Pintado y Morejón, así como la clasificación de Jiménez a París han sido lo más destacado.

La influencia como entrenador se la debe a su progenitor Luis Chocho (+) quien sentó las bases de este deporte a tal punto de ser llamado ‘el padre de la marcha ecuatoriana’ ya que formó al primer medallista olímpico de este país, Jefferson Pérez.

“Él me motivó mucho e influenció directo a esto de ser entrenador. En realidad no me gustaba al comienzo”, afirmó Chocho antes de viajar a Hungría.

Andrés, contagiado por esa pasión y conocimientos técnicos-científicos, reafirma sus capacidades de ser un entrenador de talla internacional. En la actualidad dirige a la doble campeona mundial Kimberly García, de Perú, que fue despojada del título en los 20 km marcha por la española María Pérez, el domingo.

También es conductor técnico de Daniel Pintado, sexto en el ranking mundial de la World Athletics y el actual mejor marchista de Ecuador. Además, prepara a la brasileña y también esposa, Érica Sena, y al peruano César Rodríguez.

A los atletas mencionados, los concentró en su natal Cuenca durante tres semanas previo a Hungría, con un breve paso por Río Maior (Portugal) donde realizaron un campamento.

Chocho y el resto de andarines nacionales en la distancia tienen previsto saltar a la pista a las 00:00 de Ecuador, del jueves. El cuencano llega como el marchista número 44 en el ranking de la World Athletics, con 1.144 puntos frente a los 1.383 del líder Massimo Stano, de Italia.

Por otra parte, la delegación ecuatoriana seguirá el miércoles 23 de agosto sus actividades con las participaciones de la lanzadora Juleisy Angulo y la velocista Nicole Caicedo.

Angulo participará en la prueba de lanzamiento de jabalina, desde las 03:20 (hora de Ecuador); mientras que Caicedo largará en los 200 metros femenino a las 05:05.

