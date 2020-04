Movistar: "El futuro de Carapaz no me importa, no es leal"

Lo dijo Mario Lastras, director deportivo y una de las principales cabezas del equipo de ciclismo español, quien se refirió tajantemente sobre el deportista carchense -hoy en INEOS-, en una nota que esta mañana recogió Diario AS.

“Le habrán pagado más de lo que le podíamos pagar aquí, pero se precipitó porque ese año (2019) había dinero. Su futuro no me preocupa. No ha mostrado lealtad, y a un tío (chico) que no es leal, no lo quiero en mi equipo”, espetó Lastras. Parte de esas declaraciones las dio además en el documental ‘El día menos pensado’, producto de la plataforma Netflix que muestra en detalle cómo se produjo la salida del ciclista ecuatoriano del Team Movistar, pese a conseguir el título en el Giro de Italia del año pasado.

Lastras, a más de arremeter contra ‘Richie’ también critica en ese video la salida de Mikel Landa, quien terminó por irse al Bahrain-Mérida.

La salida del ecuatoriano estuvo motivada tras sufrir una caída en un Criterium donde corrió sin avisar al equipo y que le impidió tomar la salida en la Vuelta a España (donde iba a ser el teórico líder junto a Marc Soler) y por la polémica entre el representante italiano Giuseppe Acquadro y Eusebio Unzué.

Tras conocerse estas palabras el propio Carapaz contestó en ESPN Bike asegurando que "no he sido desleal en ningún sentido. Di más de lo que me habían pedido. Como corredor lo hice lo mejor posible y si no lo valoran cada uno sacará sus conclusiones".

Contraparte

Unzué, manager del Movistar, siguió con la "novela" en un programa español. Sin embargo, a diferencia de Lastras, él tuvo bonitas palabras para el ecuatoriano y negó que no se le diese confianza durante su paso por el equipo. "Hay una parte de él de la que estoy muy agradecido. Es un sentimiento de orgullo y es un chico al que le tenía mucho cariño. Nos regaló su confianza cuando lo llamé con 21 años para que se venga a España y que haga unas carreras con el Lizarte y luego hizo 5 carreras con el equipo profesional para finalmente al año siguiente verlo evolucionar. No tenemos dudas de que en su interior hay un gran corredor. Lo va demostrando y si algo ha habido en él ha sido confianza, como la tuvo en el Giro de 2018 y 2019", dijo Unzué.

El manager acotó que lo de Carapaz "no era un problema de confianza, era un problema de compartir liderato con Landa. Luego demostró que era el mejor del equipo y de la carretera. Las palabras de Pablo (Lastras) pudieron ser exageradas, pero es un hombre crítico y muy riguroso. Posiblemente lo sintió. Creo que Carapaz sabe el cariño del que ha gozado aquí (en Movistar). Prefiero quedarme con los grandes momentos y las grandes cosas que hemos conseguido" recalcó.

Finalmente concluyó: "Me dolió mucho la salida de Richard Carapaz. Era el relevo generacional, estaba preparado para liderar este equipo. Estaba preparado para todo. Comenzaba a tener esa seriedad, se iba asentando en todos los sentidos, asimilaba el éxito... Confiaba que fuera un pilar de este equipo, pero cuando te enteras que un año o año y medio antes había firmado con otro equipo y te sigue diciendo 'qué no, qué no' se hace duro y me da pena. Si era por buscar espacio deportivo lo habría tenido más fácil este año en Movistar que donde está", puntualizó.