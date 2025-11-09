MotoGP: Marco Bezzecchi gana en Portugal y se consolida en el tercer puesto

El piloto italiano sumó su segunda victoria en Portimao y asegura un pues en el podio del Mundial de MotoGP

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) logró este domingo 9 de noviembre su segunda victoria de la temporada al vencer el Gran Premio de Portugal de MotoGP que se ha disputado en el circuito de Portimao, que le consolida en el tercer puesto del campeonato.

Bezzecchi, que ya ganó en Silverstone (Inglaterra), dominó la carrera de principio a fin, a pesar de los esfuerzos de los españoles Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) y Pedro Acosta (KTM RC 16) de que no fuese así, pero que al final se tuvieron que conformar con ocupar los siguientes peldaños del podio en Portimao.

La salida de la carrera de MotoGP y la primera vuelta iban a ser determinantes en el desarrollo de la misma y al apagarse el semáforo rojo se repitió el mismo escenario de la prueba 'sprint', con Marco Bezzecchi como líder, por delante de Pedro Acosta y de un Alex Márquez -quinto- que ya había recuperado dos posiciones y era tercero.

Un Gran Premio gestado desde el inicio de la prueba

El piloto oficial de Aprilia tiró con muchísima fuerza en esa primera vuelta para intentar abrir un hueco, pero tanto Acosta como Márquez supieron aguantar ese tirón para intentar que no se escapase, motivo por el que el de Ducati superó al de KTM en la recta de meta para irse a por el de Aprilia.

Al comienzo de la tercera vuelta, la ventaja de Marco Bezzecchi era de apenas 6 décimas de segundo sobre Alex Márquez y Pedro Acosta, en tanto que tomaban el camino de los boxes Joan Mir (Honda RC 213 V) y el italiano Enea Bastianini (KTM RC 16), ambos con problemas técnicos en sus motos.

El también italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) acabó por los suelos en la primera vuelta, al verse implicado en un incidente junto al español Pol Espargaró (KTM RC 16) y el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), que pudieron continuar en carrera.

