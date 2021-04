Morán: “No estamos haciendo un sistema deportivo para el futuro, sino parches”

A 106 días del inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio, el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), Augusto Morán, le revela a EXPRESO varios puntos que la delegación nacional no había definido hasta hace poco, entre ellos la reducción de la delegación por la pandemia y las vacunas que confirmó todos recibirán; así como detalles neurálgicos que preocupan al máximo organismo del olimpismo local por cómo se administra el deporte en el país.

- ¿Cómo aterrizan en Ecuador las medidas ya definidas por los organizadores de los Juegos Olímpicos y el gobierno de Japón, para Tokio?

Solo va a viajar la gente que tenga una función específica técnica dentro del equipo ecuatoriano.

- ¿Ecuador viajará vacunado?

El COE ha gestionado y conseguido ya una donación de vacunas de Sinovac no solo para los deportistas que irán a Juegos Olímpicos, sino también para el equipo Paralímpico. Actualmente se están manteniendo las reuniones pertinentes con el Ministerio de Salud para conocer cuáles son las regulaciones y el trámite para la importación; la idea es vacunar a toda la delegación. Si bien la medida no es mandatoria, es una muestra de respeto al pueblo japonés y para precautelar la salud de nuestros deportistas.

- Hasta 2019, se proyectó ir a Tokio con una delegación de 40 o 50 deportistas, ¿eso se mantiene, o la expectativa se redujo?

Ecuador va a mejorar el número de 37 deportistas que llevó a los Juegos de Rio 2016. Hoy, en medio de toda esta situación, preveemos estar bordeando en 42 o 45 los clasificados a Tokio, siempre y cuando se sigan dando los torneos previstos. Actualmente hay 13 clasificados, y 3 más a los que solo les resta sellar el cupo.

- ¿Y los demás de dónde saldrán?

Está proyectado que la disciplina que más deportistas lleve sea atletismo (entre 14 y 16); en ciclismo se espera entren 1 o 2 cupos más en BMX; boxeo, que entrará no por ranking, sino por el torneo continental tiene más de 3 postulantes, así como tenis de mesa 1 más; pesas ostenta un potencial enorme con 2 varones y 2 mujeres; de ahí judo tiene 3 deportistas en zona de clasificación; lucha, canotaje y surf son otras opciones fuertes de entrar con no menos de 1 plaza.

- ¿La delegación, fuera de los deportistas, también estará mermada?

Ese número aún no está definido, lo que si es que todos los deportistas contarán con el cuerpo médico necesario, fisioterapistas y entrenadores; sin embargo es complicado llevar a todos los estrategas, ahí habrá que circunscribirse a las cuotas que el comité organizador dé.

- En los últimos meses hubo elecciones en las Federaciones Ecuatorianas por deporte donde algunas quedaron intervenidas, ¿sabe algo al respecto?

Nosotros (el Comite Olímpico Ecuatoriano) respeta la autonomía de cada federación y se mantiene imparcial en esas conformaciones.

- ¿Pero si hay intervenciones?

Eso es competencia de la Secretaría del Deporte; la naturaleza de una intervención es resolver los problemas que se encontraron. Por ejemplo, boxeo está en un caso muy complejo, aún así el COE ha asumido proteger a los atletas e inscribir al equipo ecuatoriano al Preolímpico para que no pierdan la oportunidad de ir a Tokio; así con otras disciplinas.

- ¿Cómo marcha el pago de los haberes que el COE recibe del estado, siguen atrasados?

Los recursos no llegaron sino hasta el mes de septiembre de 2020 y este año terminaron de llegar los remanentes de dicha temporada. Eso es una situación país, difícil, sin embargo creo que la falla está en que el Plan de Alto Rendimiento no consta en la actual Ley del Deporte y no lo veo en ninguna de las reformas que se han presentado. Hoy la gran interrogante es cómo va a funcionar el sistema deportivo en 2021. De momento, por estar en la recta final de la clasificación a Tokio, el COE está apoyando a las federaciones en más de 30 proyectos con recursos privados, de autogestion, así como de Solidaridad Olímpica y la Organización Deportiva Panamericana (PanamSports).

- ¿Qué tanto sabe de lo que se quiere hacer con la nueva Ley del Deporte?

Si se aprueba lo poco o mucho que se está promoviendo actualmente sería una ley para cumplir, oportunista. Se ha tenido mucho tiempo para trabajar y no se lo ha hecho. En mi segmento, el alto rendimiento -sin querer desvincularme de la parte de formación y masificación porque somos un todo-, creo debería despolitizarse. No podemos depender de los recursos que vengan de la Secretaría del Deporte porque o llegan tarde, o no llegan. Se debe buscar otra vía de financiamiento ágil y efectiva, y que por supuesto que sea vigilado por la Contraloría General del Estado, dándole la autonomía que debe tener el deporte.

- ¿Dónde se puede ver las falencias?

Hay muchas federaciones provinciales de Costa, Sierra y Oriente que carecen de infraestructura deportiva, que no están homologadas por Federaciones internacionales. Tenemos escenarios caducos. Los recursos que van a las matrices provinciales, que son las dueñas de los grandes escenarios, cada vez van a menos y esas vacas sabradas que son los escenarios no se van a poder mantener con el tiempo por la gran cantidad de años que tiene.

- Pero la Secretaría del Deporte lleva a cabo cambios en varios escenarios

¿Qué escenarios? El Banco del Pacífico hizo una donación para hacer mejoras en dos escenarios deportivos: el Alberto Spencer y el colisero Voltaire Paladines Polo. ¿Usted cree que eso va a cambiar el deporte ecuatoriano? ¿cree que eso es la solución? Se debe dar una solución integral porque somos un sistema. No podemos ver por un estadio, un coliseo o una medida política; nosotros debemos trabajar por el conglomerado en conjunto.

- ¿Entonces solo se está atendido solo un sector?

Es que se debe ver qué pasa en otras partes; por ejemplo, en Napo con los boxeadores; en Esmeraldas que es el semillero de muchos deportes por el somatotipo de ellos, ¿cómo están esas infraestructuras deportivas? Claro, aquí porque estamos cerca de los bancos, pero qué pasa en otros confines del país, ¿tienen la misma capacidad de autogestión para que un banco vaya y de una pista atlética y un coliseo? No estamos haciendo un sistema deportivo para el futuro, sino parches. Y no desmerezco los pasos que se están dando pero se debe dar cambios más profundos.

- ¿Qué pasó con la pista Jefferson Pérez, en Cuenca?

El COE consiguió la donación de una pista atlética marca MONDO (la misma que del estadio Modelo) para la Federación Deportiva del Azuay valorda en $ 362.000. PanamSport se comprometía a poner $ 300.000 y le correspondía a la Federación del Azuay cubrir el excedente ($62.000), ya han pasado dos años y recién acaban de entregar el primer pago de $ 30.000, faltan aún $ 32.000 más. ¿Usted cree que es racional que se pueda perder una pista cuyas especificaciones técnicas tienen escenarios de Catar y que han estado en las últimas 7 citas olímpicas? Eso quiere decir que algo está pasando.

- Pero la actual Secretaria del Deporte, Andrea Sotomayor, es también secretaria general del COE

Ella tiene aquí una licencia. El cargo actualmente lo ostenta el doctor Jhon Zambrano.

- ¿Qué pasará si tras el cambio de Gobierno ella debe dejar el cargo estatal y decide volver al COE, podría?

Ahí tendría que hacer el procedimiento habitual y así como solicitó la licencia, pedir al Comité Ejectuvo su reingreso.

- Usted también está por terminar su mandato en el COE tras los Juegos, ¿se postulará para la reelección?

La Carta Olímpica me lo permite, pero la Ley ecuatoriana no. Y, aunque el COI me pidió hacer una reforma de estatutos, aún no lo tengo decidido. Lo que si está decidido es que debe ser alguien que piense en el deporte.

- El último fin de semana un deportista murió en un Nacional de Kick Boxing y se dijo que el COE estaba al tanto del torneo, ¿qué pasó ahí?

Yo sabía que había una Federación de Kick Boxing porque en diciembre de 2020 recibimos una documentación de dicho organismo, pero nosotros, en enero de este año, contestamos que de acuerdo con varios artítulos del estatuto del COE se debía cumplir con ciertos pasos y requerimientos para nosotros poder dar un aval o reconocimiento que no fue otorgado.

- Pero como estas, hay más federaciones últimamente

Sí, se han dado una serie de federaciones que ha aceptado la Secretaría que no se por qué, pero tampoco es ilegal si es que dichas instituciones cumplen con las condiciones que dice la Ley del Deporte, ya que es el ente estatal el que aprueba y da vida jurídica a los organismos deportivos dentro del país. Otra cosa es que ellos vengan al COE a solicitar su afiliación cumpliendo con los requerimientos esgrimidos, luego de lo cual yo tendría que ir a mi asamblea y ponerlo en consideración.