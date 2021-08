Morán: "El COE recibió $ 3,7 millones del Gobierno desde 2017, no 42 como se dijo"

La intervención duró dos horas y no paró hasta responder la última pregunta. El presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), Augusto Morán, expuso este viernes 13 de agosto con detalle la cuestionada lista de integrantes de la delegación ecuatoriana en los Juegos Olímpicos de Tokio, así como precisó punto por punto el presupuesto invertido para dicha participación, tanto por la institución como por el Ministerio del Deporte.

El representante del máximo ente del olimpismo en el país empezó destacando la “brillante e histórica” participación de todos los integrantes del Team Ecuador, más aún por las medallas de oro de Richard Carapaz y Neisi Dajomes, así como por la plata de Tamara Salazar y los cuatro diplomas de Alfredo Campos, Angie Palacios, Lucía Yépez y Luisa Valverde.

“Cuando dijimos que esta iba a ser la participación más importante de la historia del país no nos equivocamos”, precisó Morán, quien aseguró no haber emitido declaraciones sobre las críticas y quejas de varios deportistas durante los Juegos, debido a que “hubiese significado alterar el ambiente a la interna de todo el equipo”. “Había más deportistas que restaban por participar y no era idóneo”, acotó.

Miryam Núñez, bronce panamericano en República Dominicana Leer más

Conforme fue avanzando su alocución, el titular del COE explicó en detalle la lista de delegación e incluso la ruta que siguió para llegar a Tokio, haciendo hincapié en que todos ellos viajaron por gestión propia del COE, no de ninguna otra institución, ya que los $ 542.241 recién fueron dados 1 mes antes de los Juegos, cuando la mayoría ya estaba realizando bases de entrenamiento en el exterior.

“Es falso que el Gobierno (Ministerio del Deporte), como se dijo por ahí, haya dado 42 millones de dólares desde el 2017 hasta la fecha. En ese período el dinero desembolsado por ellos fue de 3,7 millones que han sido debidamente auditados. Incluso nosotros le rendimos cuentas al Comité Olímpico Internacional (COI) de todo lo que también nos provee”, precisó Morán.

Sobre el presupuesto para la participación específica de Ecuador en Tokio, el presidente aseguró haber usado $ 328.632 del dinero del Gobierno y $ 301.000 de fondos privados.

Su respuesta con motivo las quejas de Carapaz, quien dijo no haber tenido fisioterapeuta; de Juan Caicedo, que precisó haber acudido lesionado y sin entrenador; y Marina Pérez, quien denunció competir con armas viejas; Morán aseguró que “se ha trabajado para todos y en la medida más idónea”. “Para Carapaz, fui yo personalmente quien días antes manejó en España por varias horas para inscribir al equipo de ruta... A Neisi se le ha pagado por 2 años su entrenador”, acotó.

Sobre su relación con el Ministerio del Deporte, Morán dijo “no tener problemas”. Es más el COE fue quien invitó al ministro a Tokio. Lo curioso de todo es que el mismo presidente de la institución terminó dejando entrever que aún no tiene una reunión oficial de trabajo con Sebastián Palacios, director de la cartera de Estado.

Para el 4 de diciembre están previstas las elecciones del nuevo directorio del COE. Morán no irá por la reelección, pero pidió que con urgencia se promulgue “una Ley del Deporte clara, precisa, que fundamente con elementos de juicio muy concretos, con capacidades de delimitar el plan de acción de la parte pública y de la parte privada”, porque “la ley actual está caduca”.

EL DETALLE

Histórico. Ecuador superó todas sus 15 participaciones olímpicas, en Tokio, al conseguir 2 oros y 1 plata con 48 clasificados.