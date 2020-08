Montañita ya tiene su equipo de fútbol

Considerado un punto referente para el turismo nacional e internacional, además de poseer uno de los mejores escenarios para la práctica del surf, Montañita entra ahora con fuerza al ambiente futbolístico ecuatoriano.

Mediante sus redes sociales el SC Montañita Ecuador confirmó su participación en el Campeonato Nacional de Segunda Categoría, dentro de la provincia de Santa Elena, marcando el debut de un club de dicha localidad en el fútbol profesional.

El plantel cuenta en su mayoría con jugadores nacidos en las localídades cercanas, además de algunos extranjeros que se quedaron a vivir en el balneario.

El entrenador argentino Felipe Viard, quien tiene a su cargo este proyecto, en diálogo con Studio Futbol dio detalles de la iniciativa.

"Yo llegué en agosto 2016 y me hice conocido en el pueblo. Empecé a jugar. Un conocido mío entrenaba a las chicas de Sporting Club Ecuador. Me acerqué para ver si podía ayudarlo y me dio la posibilidad. Allí empezó todo, después entrenamos a chicos Sub-15, nos pidieron que hagamos la selección de Montañita en Torneo de Prefectura. Manglaralto también nos pidió que nos hagamos cargo de su selección", indicó.

Luego de disputar eventos de caracter amateur y parroquiales., el equipo quedó listo para dar este nuevo paso.

Con edades comprendidas entre los 15 y 30, albañiles, pescadores, estudiantes de diversos niveles, trabajadores, etc. forman parte de este sueño.