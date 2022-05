Tiene una zurda privilegiada. Nació en Venezuela y está jugando su cuarta Superliga femenina. Es madre y futbolista. Jhojandry Monsalve es quien mueve el medio campo de Barcelona. Y con seguridad dice que en 2022 están para ser campeonas.

Antes de venir al Ecuador pasó por la Policía de su país natal. Y como paso previo al Ídolo tuvo una aventura en el balompié femenino de Santo Domingo de los Tsáchilas.

En Ecuador no lograba llegar a un equipo grande y le tocó trabajar en algo ajeno al balón. Fue artesana en la elaboración de los jeans en Pelileo, mientras su madre preparaba dulces para conseguir algo más de dinero.

Jhojandry es un ejemplo de mujer guerrera. Tiene una bebé llamada Camila, de cinco años. La futbolista nació en San Cristóbal, el 16 de septiembre de 1996. Ella cuenta a EXPRESO cómo ha sido su vida.

Cuatros años en Barcelona. Eso ya puede considerarse como una carrera.

Gracias a Dios ya son cuatro temporadas, espero que este año se cumpla el sueño de poder ser campeona. Llevo en el país cinco años. Barcelona me abrió las puertas y me ayudó a crecer y quiero más.

¿Pensó que se iba a quedar tanto tiempo?

Todo se fue dando. Con mi madre Nelvis decidimos quedarnos y soy feliz acá. Estoy en lo que me gusta, que es el fútbol.

De los cinco años que lleva en Ecuador, el primero fue durísimo...

Pasó de todo. Primero jugué en Santo Domingo de los Tsáchilas y perdí una final para subir de categoría. Luego viví en Ambato. Allá me tocó trabajar y jugar los fines de semana en unos torneos a manera de interbarriales. Luego aprendí el oficio de coser los jeans que se hacen en Pelileo.

¿Qué tal era para confeccionar los jeans?

Fue algo que me tocó aprender. Mi madre era costurera y me enseñó, luego trabajé hasta que se dio lo de Barcelona.

Entre la tela y los hilos, ¿soñaba que podría jugar fútbol en un grande de Ecuador?

Nunca me imaginé que me iba a pasar esto tan bonito con Barcelona. Jamás. Claro que tenía sueños de ser jugadora, de llegar a un equipo grande. Yo decía que tenía posibilidades de jugar y un día estaba en medio de los jeans trabajando, cuando decidí venir a probarme a Barcelona. Me acompañó una amiga. Tenía miedo de perder el trabajo y que no me tomen en cuenta. Pero todo se dio a favor. En diciembre me aceptaron para venir, me quedé en el equipo y me olvidé de los jeans, pero fue una linda experiencia. Mientras yo hacía eso, mi madre se dedicaba a la venta de dulces. Soy feliz, igual que mi familia está feliz. Mi hermana también está con nosotros, pero ella vive en Ambato.

Su vida es una verdadera historia de esfuerzo.

Nada es gratis en la vida. En Venezuela viví cosas duras. En el Táchira me probé, pero salí lesionada. Me dijeron que me iban a amputar la pierna. Fue duro.

Algo de locos eso de ser policía en Venezuela, artesana en su primer año en Ecuador y ahora futbolista en Barcelona.

Es de locos, pero tengo metas. Con el deporte quiero llegar a tener una casa y un negocio. El fútbol no es para toda la vida. Junto a mi madre nos las buscamos, ella sabe mucho de dulces.

Y usted hasta hizo un gol olímpico.

Lo venía practicando desde hace rato y me salió gracias a Dios. Igual sigo practicando. Ahora llevó cuatro goles. Este es el año para poder ser campeona y jugar la Copa Libertadores con Barcelona.

¿Qué la motiva para seguir?

Mi familia. Es mi verdadera motivación. Ahora quiero ser campeona.

¿Y cómo le va en el amor?

Dedicada a ser campeona con Barcelona. Solo eso (risas).