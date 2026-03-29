Mónica Quinteros, la árbitro viral que mezcla disciplina y espectáculo

Con carácter fuerte, frases explosivas y estilo único, la Pantera transforma el arbitraje en un espectáculo

Mónica Quinteros, viral en Ecuador por su orden y estilo en cancha.

Es árbitra de fútbol sala, índor y fútbol, y sus videos se han hecho virales en redes sociales. Mónica Quinteros dirige con intensidad: grita, corrige y no duda en encarar a los jugadores. Es un espectáculo puro.

Pero antes de convertirse en fenómeno digital, fue jugadora de la selección de Ecuador y autora del gol que clasificó al país a su primer Mundial femenino, en Canadá.

Es máster en gerencia deportiva y profesora de Educación Física de un colegio de Guayaquil.

Sus frases se hacen virales

En los últimos meses, su estilo frontal y espontáneo la ha convertido en tendencia. Entre sus frases más virales están:

— “Cojo y te boto, no te equivoques conmigo…”.

— “Nada que eres del Cristo del Consuelo”.

— “No vengas a molestar”.

— “Ni me ‘cojas a cargo’ número 10, te voy a tarjetear”.

Mónica Quinteros causa furor en Guayaquil con su estilo único como árbitro viral. Jerson Ruiz

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La encontramos dirigiendo en la Copa Garzota, al norte de Guayaquil. Mientras arbitra, varios celulares apuntan hacia ella, esperando una reacción que luego recorrerá las redes.

Hoy, la ‘Pantera’ Quinteros es la árbitra más viral del país, incluso más conocida que cuando marcó el gol que llevó a Ecuador a su primer Mundial femenino.

“¿Cómo? A mí no me decían la Pantera, me decían Mónica Quinteros. ¿Y por qué no saben ni cómo me dicen? Te voy a sacar amarilla… ¿o quieres roja?”, respondió la réferi y así empezó la entrevista: con carácter.

- Mónica, ¿de ir a un Mundial a ser la más viral en el arbitraje?

- Ya sabes que los que nos bañamos con jabón azul tenemos suerte. La suerte está ahí, la magia la pongo yo, y la vestimenta la pone Fandre, un amigo que un día me dijo que me iba a dar la vestimenta de mi arbitraje y gracias a Dios lo viene haciendo.

- ¿No tiene miedo de ponerse ‘pico a pico’ con los jugadores? Puede que estén con la cabeza caliente y reaccionar mal...

- No, la plena, solo miedo al de arriba, a Dios. A los que están abajo, a nadie. Y a correr se ha dicho, porque si no corro, me pegan.

- ¿Algún jugador después del partido le ha dicho: “Profe, estuve a punto de insultarle o pegarle”?

- No, no ha pasado todavía. Y eso que pito en varios torneos, como la Copa Garzota, Alto Voltaje y la Liga del Sargento, en Laurel, cantón Daule. Nadie ha querido pegarme… más que en casa (risas).

- ¿Está con la pantaloneta bien puesta?

- No hay miedo de nada.

- Díganos la verdad, ¿no tiene un poquito de miedo?

- Sí, todos tenemos miedo antes, durante y después de los partidos, pero no pasa nada. Gracias a Dios, a muchos les gusta mi forma de dirigir.

- ¿Pensó que esto iba a ser tan espectacular como lo que vive ahora?

- No pensé que se iba a hacer el boom. Esto es gracias a Copa Garzota, que explota en las redes a la Pantera Quinteros, como dicen.

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- ¿Toda una pantera?

- Ese apodo lo conoce la gente. Tengo uniforme de pantera. Otros me dicen ‘la profe’. Es una manera de poder disfrutar el fútbol, todo es espontáneo, con respeto. Es parte del show del deporte. Desde que entro a la cancha ando con el voltaje elevado, ando activa.

-Últimamente se la ve con una imagen más llamativa en su vestimenta. ¿A qué se debe?

-Es una bendición. Te cuento la verdad: tengo un loco de auspiciador. Fabián Figueroa, de Fandre, es el que se inventa tantos uniformes hermosos. Es bueno encontrarse con personas positivas en el camino y eso hace que el fútbol sea épico y majestuoso.

-¿Qué se viene ahora?

-Te voy a dar una exclusiva: estamos cerca de ir a dirigir fuera del país. Estamos cerca de cerrar el contrato para que vaya la Pantera con todo completo. Creo que es en Estados Unidos. Aún no lo cerramos.

--¿Mensaje final?

Esto es simple y sencillo: a quien no lea la nota de EXPRESO, primero le sacaré la tarjeta amarilla y luego la roja.

El apoyo con el uniformes

Fabián Figueroa ha sido dirigido por Mónica. Dice que le gusta su forma de actuar, pues pone mucha adrenalina en la cancha y eso hace más emotivos los partidos:

“Es una persona muy estricta como árbitra. Cuando se pone muy eufórica da un poco de miedo... pero miedo a que saque una tarjeta”, explica.

Sobre el apoyo a diseñarle sus uniformes de árbitra dice: “Con Fandre vimos que ella es alegre, es divertida y le buscamos uniformes que vayan con su personalidad, desde ser una pantera hasta ser una Mamá Noel”.

Fabián Figueroa, Carlos Paredes, Wilmer García apoyan a Mónica Quinteros. Jerson Ruiz

¿Usted la considera una árbitra sexy?

Y Fabián dice: “A veces le tiran piropos, pero sin que ella se dé cuenta. La creatividad de ella hace que nosotros nos esforcemos en hacerla ver como una árbitro sexy, pero también que imponga la seriedad en los partidos”.

Pita fuera de Guayaquil

Wilmer García, dirigente de la Liga del Sargento, de la parroquia Laurel de Daule, se la lleva fuera de Guayaquil para que pite los partidos del torneo.

“Mónica es un show y ella sabe lo que es el fútbol. Es una buena árbitra y qué mejor que fue jugadora profesional. A los equipos les gusta que ella pite”.

García comenta que cuando vio los videos que se hicieron virales, el cariño por la árbitra ha crecido más, y asegura que muchos van a los partidos a verla a ella.

Mónica Quinteros, en uno de sus partidos con la selección ecuatoriana. archivo

En las cámaras

Carlos Paredes, de la Copa Garzota, es como un paparazzi, pues se encarga de filmar las acciones que se han hecho virales de Mónica Quinteros.

“La ‘profe’ ya sabe cómo trabajamos nosotros. Somos un conjunto. Más o menos ya sabemos cuándo aparecen las cosas virales. Uno como que ya huele la viralidad y dice: ‘Esto puede ser o no puede ser’. Pero es un show”, expresa Carlos.

Dice que le gustaría tenerla en todos los partidos, pero Mónica es muy pedida en varios torneos, dentro y fuera de Guayaquil.

“Tratamos siempre de tenerla por acá, porque siempre tiene muchos compromisos aparte. Siempre viaja. Tenerla por acá para nosotros es un honor”.

¿Es cara la ‘profe’?

Carlos responde: “Acá no, está en el presupuesto porque es su casa; pero en otros lados sí”.

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