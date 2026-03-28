¿Cuándo juega Ecuador vs. Países Bajos? Hora, dónde ver y que dijo Beccacece

El delantero de la selección de fútbol de Marruecos Brahim Díaz (d) lucha con Moisés Caicedo, de Ecuador,.

Ecuador continúa su preparación de alto nivel con miras al Mundial 2026 y este martes 31 de marzo afrontará un nuevo reto exigente ante Países Bajos, una de las selecciones más competitivas del panorama europeo. El compromiso se jugará desde las 13:45 en el Philips Stadion de Eindhoven, escenario que pondrá a prueba el crecimiento futbolístico del equipo dirigido por Sebastián Beccacece. El partido se lo podrá ver en Ecuador por la señal de El Canal del Fútbol.

La Tricolor llega a este encuentro tras empatar 1-1 frente a Marruecos en Madrid, en un partido que dejó conclusiones alentadoras desde lo colectivo. Más allá del resultado, el funcionamiento evidenció avances en la idea de juego que el cuerpo técnico busca consolidar en este nuevo proceso. Países Bajos se ubica como octava en el mundo en el ranking FIFA desde el 27 de marzo.

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Beccacece ha sido claro en su análisis: el equipo progresa y sostiene una identidad. El estratega argentino destacó la evolución de sus dirigidos y valoró la capacidad de competir ante rivales de jerarquía. También subrayó el compromiso del grupo, incluso de aquellos jugadores que no atraviesan su mejor momento en sus clubes, pero que con la selección muestran otra versión.

Ahora, el desafío será mayor. Países Bajos cuenta con figuras de talla internacional y un estilo consolidado, lo que convierte este duelo en una auténtica prueba de carácter. Para Ecuador, será una oportunidad de medir su nivel real frente a una potencia y seguir afinando detalles de cara a la cita mundialista.

John Yeboah festeja el gol anotado para Ecuador en el amistoso ante Marruecos. AFP

El objetivo es claro: llegar al 2026 con un equipo competitivo, sólido en su propuesta y capaz de mirar de frente a cualquier rival. Este tipo de partidos no solo suman experiencia, sino que fortalecen la confianza de un grupo que busca dar el salto definitivo en el escenario internacional.

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