Miller Bolaños vuelve a entrenar con Emelec y recibe respaldo de hinchas en Salinas

El delantero Miller Bolaños reapareció con Emelec en el estadio Daring, donde fue ovacionado por los aficionados eléctricos

Miller Bolaños fue uno de los más aclamados por los hinchas azules.

Luego de atravesar un polémico episodio que lo mantuvo detenido por incumplir el toque de queda, Miller ‘Killer’ Bolaños reapareció la tarde del jueves 26 de marzo de 2026 en Salinas y se reencontró con sus compañeros de Emelec.

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La práctica nocturna en el estadio Daring marcó el primer contacto del atacante con el plantel. Aunque no participó en los trabajos físicos, Bolaños se mantuvo activo con trotes a un costado de la cancha, bajo la mirada del cuerpo técnico.

Hinchas de Emelec respaldan a Bolaños en Salinas

Su presencia no pasó desapercibida. Los hinchas, que acudieron en gran número para observar el entrenamiento de los eléctricos, le gritaron palabras de aliento. “Miller, Dios no te soltará de su mano”, expresó la aficionada Susana Gómez.

Miller Bolaños firmó autógrafos a los hinchas. Joffre Lino

Vicente Sánchez lidera intensa jornada de preparación

Bajo el mando del técnico Vicente Sánchez, el equipo desarrolló una jornada de preparación que combinó ejercicios físicos y tácticos sin balón.

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Con indicaciones enérgicas, el estratega impulsó a sus dirigidos durante más de dos horas de práctica, enfocada en velocidad, coordinación y movimientos en espacios reducidos.

Jugadores comparten con los aficionados tras la práctica

Desde su arribo a la península, el Bombillo ha generado emoción entre sus seguidores. Varios fanáticos se han reunido tanto en la playa de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) como en los exteriores del estadio Daring para no perderse ningún detalle de la mini pretemporada de los eléctricos.

La noche del jueves no fue la excepción: la hinchada convirtió el lugar en una fiesta improvisada. Al finalizar la práctica, la euforia se desbordó. Los jugadores se acercaron a las vallas del complejo y compartieron con los aficionados que buscaban autógrafos y saludar a sus ídolos.

Los hinchas pidieron a los jugadores que ganen el título del campeonato ecuatoriano. Joffre Lino

El más aclamado fue Bolaños, quien recibió mensajes de apoyo: “¡Fuerza, Miller, estamos contigo!”, “¡Resiste, campeón!”, gritaban los presentes.

Pedro Ortiz y José Cevallos también destacan con la hinchada

El arquero Pedro Ortiz también fue protagonista. Entre fotos y autógrafos, un hincha le lanzó un mensaje directo: “Candado, en ti confiamos para ser campeones este año”.

Mientras tanto, José Cevallos se tomó el tiempo para compartir con varios niños que le pedían goles y victorias en la LigaPro, en la que ocupan el puesto 14 de la tabla, con 4 puntos, tras seis fechas.

Emelec continuará con sus entrenamientos en doble jornada: por la mañana en la playa y por la noche en el estadio.

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