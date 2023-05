Moisés Ramírez, el arquero de Independiente del Valle, salió expulsado en el partido que los Rayados perdieron la noche del miércoles 24 de mayo ante Liverpool en Montevideo 1-0. Y es que el golero sacó la mano y mandó al suelo al rival, por lo que el ecuatoriano se fue al camerino con la tarjeta roja.

El jugador, luego de la calentura, dejó un mensaje donde pidió disculpas por lo que hizo, mientras que el entrenador Martín Anselmi dijo: "No puedo hablar de un castigo, porque no me puedo dejar llevar por la emoción. Por ahora quiero estar tranquilo para ver lo que hay que hablar con Moisés Ramírez".

Pero ¿Qué dijo Ramírez? En un mensaje extenso el golero comentó: "Quiero pedir sinceras disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico, dirigentes y sobre todo al club y todos los que hacen parte de Independiente Del Valle. Perjudiqué a mi equipo al ser expulsado y me hago responsable de mi error, que cabe recalcar que estuvo muy mal".

El golero reconoció que a ratos se pasa de pasión en la cancha: "Soy muy apasionado al fútbol y lo que pasó hoy deshonra eso y todo lo que representa formar parte de IDV, también quiero pedir disculpas a la gente que presenció ese mal momento y decirles que no volverá a pasar algo así. Seguiré creciendo en lo profesional para que cosas como estas no me vuelvan a pasar".

Por su parte, Michel Deller, presidente de Independiente, se mostró más bien cauto en sus declaraciones. "Hay que trabajarlo en conjunto con el cuerpo técnico para tomar una decisión sobre la conducta de Moisés Ramírez. Sin embargo hoy es difícil hablar de este tema".

Independiente del Valle se ubica en segundo lugar del Grupo E con 6 puntos en Copa Libertadores.