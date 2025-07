Moisés Caicedo se pierde el Chelsea vs Palmeiras en cuartos de Mundial de Clubes 2025

Chelsea se prepara para un verdadero desafío en los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025. Este viernes 4 de julio, a las 20:00 (hora de Ecuador), el equipo de Enzo Maresca se enfrentará a Palmeiras en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos. Sin embargo, lo hará con una baja sensible en su mediocampo: Moisés Caicedo no estará disponible por suspensión.

Moisés Caicedo, baja clave del Chelsea para cuartos del Mundial de Clubes



El talentoso volante ecuatoriano, pieza clave en el esquema de Maresca, deberá cumplir una fecha de sanción tras acumular dos tarjetas amarillas en el torneo. La amonestación que le costó el castigo llegó en la contundente victoria por 4-1 del Chelsea ante Benfica en los octavos de final.

En ese encuentro, Caicedo volvió a exhibir su habitual solidez como eje de marca, pero una falta táctica derivó en la segunda amarilla del certamen y, por reglamento, en una suspensión automática de un partido.

Moisés Caicedo no jugará por acumulación de tarjetas amarillas. efe

Un reto táctico para Maresca

La ausencia de Niño Moi representa un desafío táctico considerable para Maresca. El exjugador de Independiente del Valle y Brighton ha sido fundamental en la recuperación de balón y la distribución desde la primera línea.

Su capacidad para cortar el juego rival y ofrecer equilibrio ha sido determinante en el rendimiento del conjunto londinense. Su energía incansable y su visión de juego serán extrañadas en este duelo crucial.

Chelsea busca avanzar para recuperar a Caicedo

A pesar de la baja, Chelsea buscará avanzar a la siguiente fase del torneo con la mira puesta en volver a contar con Caicedo en las semifinales. Si los Blues superan a Palmeiras, se enfrentarán al ganador del duelo entre Fluminense y Al-Hilal.

Moisés Caicedo estará disponible nuevamente para ese hipotético enfrentamiento, lo que sin duda inyecta esperanza a los hinchas de Chelsea de ver al ecuatoriano de vuelta en acción en una instancia decisiva del certamen.

El partido ante Palmeiras promete ser de alta intensidad. Aunque Chelsea no contará con su ancla habitual en el mediocampo, el equipo inglés confía en la profundidad de su plantilla para seguir soñando con el título mundial.

