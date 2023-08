El Niño Moi volverá a la acción este viernes 25 de agosto, a las 14:00, cuando se vuelva a poner la camiseta del Chelsea y se mida ante el Luton, equipo recién ascendido a la Premier League. Este partido significará el primero en Stamford Bridge para Caicedo, en donde se espera que el entrenador de los Blues, Mauricio Pochettino, coloque de titular al mediocampista tricolor. Moisés se ha encontrado trabajando arduamente en los entrenamientos para no cometer los errores del partido pasado.

El delantero tricolor atraviesa un buen momento en el equipo del estado de Utah, club que a pesar de perder en la semifinal de la US Open Cup ante el Houston Dynamo, el ex delantero de Liga de Quito logró anotar al minuto 64 tras un potente cabezazo que no pudo detener el golero rival Andrew Tarbell. De esta manera el equipo del ecuatoriano se despide de la copa nacional de EE.UU.

Byron Castillo ingresó en el segundo tiempo y se llevó los 3 puntos. ARCHIVO

Después de varios partidos sin poder conseguir la victoria, el Pachuca, donde milita el lateral izquierdo Byron Castillo, logró conseguir sus primeros tres puntos después de cuatro partidos jugados. Castillo ingresó en el segundo tiempo, a los 75’ del encuentro, y tuvo una buena actuación, a pesar de los pocos minutos disputados. Illian Hernández anotó el único gol del partido para los Tuzos a los 63’.

