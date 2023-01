El buen nivel demostrado por Moisés Caicedo en la Tricolor, durante el Mundial de Qatar, y en el Brighton inglés hizo que varios clubes pongan su mirada en el volante tricolor. Chelsea y Liverpool se presentan como los más interesados en contar con el Niño Moi.

El futbolista, de 21 años, comentó que "las cosas del exterior no me molestan, ni me quitan el foco" y agregó que "manejo bien las especulaciones. Escuchas rumores aquí y allá", en declaraciones para los medios oficiales del Brighton.

Caicedo resaltó que "estoy enfocado en Brighton que es el equipo que me abrió las puertas para jugar cada semana" y que ahora solo piensa en el juego del sábado 28 de enero, cuando reciban al Bournemouth.

El volante tricolor también tuvo palabras de elogio para el entrenador italiano Roberto De Zerbi, quien le ratificó la confianza como titular tras tomar el relevo del inglés Graham Potter, quien consolidó a Caicedo y ahora es técnico del Chelsea.

"Me ha ayudado a salir con el balón desde atrás y pienso que lo aprendí bien. Disfruto jugar el balón desde atrás. Lo hacemos bien al salir desde el fondo. Es su sistema preferido y lo estoy disfrutando", indicó el Niño Moi.

El Chelsea de Potter es el que más presiona por sumar a Caicedo antes de que termine el mercado de invierno en Europa. Desde Inglaterra informan que los Blues prepararían una oferta de $80 millones para convencer al Brighton.