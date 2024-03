Modelo que habría acompañado a los seleccionados de La Tri da detalles de la farra

¿Kendry Páez; Robert Arboleda y Gonzalo Plata estaban en un cabaret en la Estados Unidos? Y ¿Por qué a Páez siendo menor de edad se le permitió el ingreso a un lugar que parece un Night Club?; ¿Los otros seleccionados están en el mismo lugar? Son varias las interrogantes que rondan en la cabeza de los hinchas de La Tri al ver a sus ídolos protagonizar dos videos virales.

La Tri: Plata, Arboleda y sobre todo Páez podrían sufrir graves consecuencias Leer más

En el primer clip Páez (16); Plata (23) y Arboleda (32) se divierten en un sitio similar a un cabaret. El zaguero del Sao Paulo de Brasil con un fajo de billete mira a la cámara y dice ‘yuyo’ (diminutivo de biyuyo = dinero) y luego lanza los dólares a una bailarina que usa lencería ante la risa de los otros deportistas.

Según nuestras fuentes ese lugar se llama Boca y no es un burdel sino un bar-restaurante en el Bronx y las chicas no son trabajadoras sexuales solo que atienden a los clientes con ropa diminuta resaltando sus atributos físicos. Las féminas cuentan con un sueldo fijo y con su sensualidad ‘engatusan’ a los hombres para que ellos derrochen su dinero tal como lo hizo Arboleda. La misión de las anfitrionas es que los turistas compren trago y ganan comisión mientras más alcohol ellos adquieran. Las propinas son adicionales.

Modelos de BOCA cortesía

En EE.UU. un joven de 18 es considerado un adulto y cualquiera puede ingresar a un restaurante pero a partir de las 21:00 los menores de 21 tienen prohibido el acceso a sitios donde vendan alcohol. El lugar se reserva el derecho de admisión y no permite el ingreso a menores de 18 años de edad. EXPRESO llamó al local y colgaron al preguntarles sobre lo ocurrido con los jugadores.

Una periodista deportiva contó a este Diario que supuestamente un familiar del adolescente que vive allá los llevó y que habían más jugadores en el video pero nunca fueron enfocados.

Asimismo otra fuente cercana a la Selección Ecuatoriana de Fútbol comentó que “eso fue posterior al partido contra Guatemala que tuvieron la tarde libre y tenían que llegar a las nueve de la noche al hotel y ellos llegaron puntuales y uniformados para la cena programada a esa hora. Los del video del chongo y los otros llegaron a tiempo a comer. Aunque pudo haber sido el viernes 22 o sábado 23 de marzo que no hubo partido”.

Orense vs Emelec: El Bombillo deja escapar la victoria y empata Leer más

Con respecto al segundo video donde se aprecia a Jeremy Sarmiento; Willian Pacho; John Yeboah; José Cifuentes y Moisés Caicedo ser recibidos con un letrero que decía Ecuador en la casa y en donde cantaron el himno nacional, corresponden al restaurante TAO que además es un Night Club ubicado en el corazón del Chelsea, un barrio de Manhattan.

Según su portal web del sitio, el Night Club es discreto y está separado del restaurante, es reservado para VIPS y celebridades, ofrecen cócteles, música y baile. Pero en Norteamérica ese término traducido al español significa literalmente club nocturno y no tiene una connotación sexual como en Ecuador.

Las imágenes del quinteto tricolor fueron divulgadas por ‘1990 Group’ a través de sus redes oficiales y según describen se encargan de llevar a los ricos y famosos a recorrer los mejores eventos, locales y servicios de primera calidad y garantizan el acceso a la mejor experiencia de ocio nocturno en NY. Entre sus contactos están Peso Pluma; Vin

Diesel; Conor McGregor y más estrellas de Hollywood.

Ante el escándalo, Arboleda expresó en Instagram: “Nada les gusta, es malo divertirse” y Plata escribió: “Desde ahora en mis días libres me pondré a leer la Biblia nomás porque ni divertirse uno puede ohhhhhhhhh prometo”.

EXPRESO conversó con una de las chicas que acompañó a los futbolistas en TAO, pidió no revelar su nombre y que se aclare que quienes estaban con ellos son modelos así como ella y no ‘prepagos’ como se difundió en Ecuador. “Tao es un lugar regio y no es un cabaret, no estuvimos en La Roosevelt en Queens (avenida de New York) porque allá si hay lugares así, después fuimos al hotel y no pasó nada más” dijo la ecuatoriana que afirmó ser fanática de la TRI y no quiso revelar más detalles o del día que visitaron ese exclusivo lugar.

Instalaciones de TAO cortesía

Aryna Sabalenka, caída y frustración tras la muerte de su exnovio Leer más

Cronológicamente y basándonos en nuestros informantes la historia sería así: La tarde del viernes 22 de marzo que tuvieron libres tras ganar a Guatemala, Páez; Plata y Arboleda se fueron de shopping y regresaron a cenar a las 21:00, de ahí habrían salido de farra a Boca en el Bronx en donde alardearon con la bailarina que le sacó dinero a Arboleda.

La otra hipótesis es que el segundo video sería del domingo 24 de marzo, luego de perder 2-0 ante los italianos. Sarmiento; Pacho; Yeboah; Cifuentes y Caicedo fueron a olvidar las penas a TAO junto a guapas modelos ecuatorianas "no prepagos" que radican en NY. Esta teoría cobra fuerza porque la noche del lunes ‘1990 Group’ subió otro video que decía en inglés: "Los domingos son para @latriecu".

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO