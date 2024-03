Aryna Sabalenka, caída y frustración tras la muerte de su exnovio

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka se mostró desconcentrada tras no encontrar el camino ante Anhelina Kalinina y caer por 6-4, 1-6, 6-1.

La misteriosa muerte de Konstantin Koltsov, ex pareja de Aryna Sabalenka y jugador hockey sobre hielo en su país, generó conmoción en el mundo del deporte ya que se produjo pocas horas antes del estreno de la tenista en el Miami Open, torneo de relevancia en los primeros meses del calendario de la WTA.

“La muerte de Konstantin es una tragedia inimaginable y, aunque no estábamos más juntos, mi corazón está roto. Por favor respeten mi privacidad y la de su familia en este momento tan difícil”, precisó la número 2 del ranking mundial femenino en sus redes para referirse al dramático final que tuvo su anterior novio.

Pese al deceso Sabalenka decidió participar en el torneo de Estados Unidos y, tras vencer en primera ronda a Paula Badosa, quedó finalmente eliminada tras perder ante la ucraniana Anhelina Kalinina en tres sets con parciales de 6-4, 1-6, 6-1.

Aryna lució desconcentrada. Después de perder la primera manga y de quedarse con la segunda, el set definitivo fue en contra de la última campeona del Australian Open y todo a favor de la preclasificada número 32 del torneo. Ya en el final del sexto game, la tenista de Bielorrusia mostró su frustración tras quedar 1-5. Dio varios raquetazos al piso y se marchó visiblemente afectada.

Aryna Sabalenka, en su Instagram, sobre el fallecimiento de Konstantin Koltsov:



“Siempre es difícil jugar en grandes escenarios contra estos jugadores de primer nivel”, dijo Kalinina después de vencer a Sabalenka. “Hoy fue muy duro por los nervios, pero en los momentos difíciles logré afrontarlos”, agregó.

Desde que Aryna logró el abierto de Australia este año, la tenista solo ganó tres de los seis duelos que disputó. Ahora, la N° 2 del ranking WTA afrontará una gira en polvo de ladrillo que terminará a fines de mayo con la disputa de Roland Garros

En relación a la muerte de su ex pareja, la noticia disparó una serie de versiones sobre cómo Koltsov llegó a su fatal desenlace. En ese sentido, su ex esposa Yulia Mikhailova ofreció su testimonio en un reportaje para el portal bielorruso Zerkalo. Ella declaró que el ex jugador de hockey se alojaba en el piso 23 del edificio donde residía a tan solo una hora de distancia de su casa y desestimó la idea de un posible suicidio como dejó entrever el Departamento policial de Miami-Dade.

“Lo más probable es que estuviera muy borracho. Por desgracia, los jugadores de hockey a veces son culpables de esto. En la habitación donde se alojaba Konstantin encontraron botellas de alcohol vacías. Había un balcón con vistas al océano. Probablemente no estaba mirando lo que hacía”, dijo, en referencia a su trágica muerte tras caer al vacío.

