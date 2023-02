Miller Bolaños, jugador y referente de Emelec, está de regreso en el club con más emoción y ganas de triunfar que nunca. En una entrevista con Radio Huancavilca habló de su retorno, de la Explosión Azul de este sábado 11 de febrero y lo que espera dar al equipo que lo vio nacer.

Al preguntarle sobre con qué plantilla se encuentra, el 'Killer' respondió: "todos los chicos son nuevos, pero son buenos jugadores, de buen pie, y esperamos adaptarnos el uno al otro y que los chicos se acoplen al club y a las necesidades que tenga el profe (Miguel Ángel Rondelli)".

Respecto al DT opinó que hay que cogerle la idea que quiere y que todo es un proceso. "No es algo de la noche a la mañana, esperamos captar lo más rápido posible la idea para cuando ya toque la primera fecha".

Sobre su nuevo compromiso con el equipo manifestó: "No he venido a pasear, soy un jugador que le gusta ganar, así que yo vengo acá para seguir haciendo historia. Emelec lleva 5 años sin ganar, es mucho tiempo para un club grande, así que esperamos que este año con la ayuda de los compañeros podemos alzar un título".

El Killer cuenta ya los días para la Explosión Azul. "Desde que fue mi contratación ya imaginé lo que va a ser la presentación, y la verdad no veo la hora que llegue el día 11 para sentir nuevamente el cariño de toda la hinchada, motivo por el que estoy preparándome y quiero devolverle todo el cariño que ellos me han hecho sentir en todo este tiempo que no he estado en el club y ahora que volví", precisó.