Miguel Loor y Carlos Tenorio, primer round por los cambios en la Serie B

Carlos Tenorio, presidente de la Asociación de futbolistas del Ecuador (AFE), y Miguel Ángel Loor, titular de LigaPro, volvieron a tener un cruce de palabras este sábado 3 de febrero luego de algunas decisiones tomadas en el Consejo de Presidentes, sobre la Serie B.

El dirigente de la AFE comentó las consecuencias que generará la nueva regla en la Serie B, que en 2025, tendrá como requisito que los equipos sean mayoritariamente sub-25, con 7 pasados de edad. Al año siguiente, los futbolistas serán sub-24 y 6 pasados de edad, para llegar al 2027 con jugadores sub-23 y cinco pasados de edad.

“Esta propuesta afectará a los jugadores mayores que poco a poco perderán espacio en la B”, escribió Tenorio en la red social X (antes Twitter). A lo que Loor contestó que el tema va por el lado de la calidad y la promoción de juveniles.

“¿Quién lo entiende? (a Tenorio). Hace pocos meses reclamaba por la presencia de los juveniles y hoy la critica”, dijo Loor.

Ante de eso el presidente de la AFE replicó: “Está bien dar oportunidad al talento juvenil, pero más allá de eso ¿se han puesto a pensar qué harán tantos futbolistas ecuatorianos después de la edad que quieren imponer la LigaPro? No tienen edad suficiente para jubilarse, muchos no tienen un estudio”.

Loor además comentó: “Esto no es de pelear por pelear o de gritar ‘que si que los derechos de los futbolistas, etc.’. Entienda que es una medida para salir de la histórica problemática que vivimos. Si los clubes no reforman su manera de ver el negocio no habrá circulante para contratar futbolistas, por ende no habrá trabajo”. Los cruces de criterios de seguro continuarán.

