Miguel Ángel Ramírez se sinceró. El entrenador de Independiente del Valle explicó que “será difícil que el equipo retome pronto el nivel” que tenía cuando se paralizaron las competencias.

El club rayado es líder del grupo A de la Copa Libertadores y marcha entre los punteros de LigaPro. Además, con un alto nivel de juego.

Él habla de “engrasar” nuevamente a la máquina. Más allá del aspecto físico, que advirtió está controlado, le preocupa lo futbolístico y también lo anímico.

Uno de los problemas que ha encontrado en este tiempo, explicó, es que algunos jugadores fueron afectados en lo psicológico. “Hay un caso que no está siendo nada fácil. Está solo y extraña a su familia. Está lejos de sus hijo y esposa. Otro tuvo un hijo recientemente y no ha podido compartir con el grupo. No son ecuatorianos, están en el extranjero sin que nadie pueda visitarles”, dijo Ramírez en una conferencia organizada por Independiente del Valle.

En lo personal, el técnico confesó que estaba preocupado por lo que pasa en Ecuador, sobre todo en Guayaquil. "Espero que todo esto termine pronto", suplicó.

Mientras, con respecto su familia en España, advirtió, estaba más tranquilo. “Gracias a Dios mi familia está bien. En las Islas Canarias la situación está más controlada. El contacto con ellos es a diario y les insisto que se queden en casa y se cuiden”, concluyó el estratega.