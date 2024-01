Miguel Ángel Loor pide investigar a Luis Muentes

Tras la entrevista que publicó Diario EXPRESO el domingo 14 de enero, en la que el líder del gremio arbitral manifestó su preocupación en varios temas de su sector, entre ellos que ya se habría separado a réferis por amaño de partidos, Miguel Ángel Loor, titular del organismo encargado de organizar el campeonato ecuatoriano de fútbol, calificó esta afirmación de “ridícula” y pidió una investigación.

“Por más ridícula que parezca, hay que hacerle el seguimiento del caso (a la denuncia de Muentes)”, asegurando que ya informó a Gabriel Drouet, director de Integridad y Antipiratería de la propia LigaPro, para que dé inicio a un expediente y “lo convoque a rendir versión y así podamos entender de qué se trata lo expuesto por el presidente de la agremiación de árbitros”.

Loor además usó frases como “vergonzosas declaraciones” o “algún tipo de mala broma, locura o de frente ganas de inventarse cosas a propósito”, para referirse a lo dicho por el líder arbitral.

Muentes aseguró que Loor no respondió a sus declaraciones en la entrevista a EXPRESO, sino que tomó una publicación que hizo un portal digital en el que se “descontextualizan” sus respuestas.

El medio al que Loor se refiere escribió: “Luis Muentes critica la falta de apoyo integral a los árbitros por parte de LigaPro...”. En eso no está de acuerdo el presidente de los réferis nacionales.

El líder de la LigaPro destacó el trabajo que su ente está haciendo por los réferis. “LigaPro, sus clubes, están prácticamente al día con los señores árbitros en sus honorarios. De igual manera estamos con el servicio del VAR, en la parte que nos corresponde”, precisó el dirigente.

El directivo enfatizó estar permanentemente en contacto con los árbitros para recabar sus inquietudes o necesidades. Y resaltó que “cuentan con nuestra intención de hacer un cambio real en el arbitraje, proponiendo invertir recursos directos en ellos para su mejora integral. Capacitación, preparación física y técnica, entrenamiento psicológico, etc.”.

Sobre este último punto, Loor hizo énfasis en encontrarse “atado de manos”, pues es algo que “todavía no ha avanzado, ni ha sido acogido como debe ser por parte de la Comisión Nacional de Arbitraje (CNA)” que regenta la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Finalmente el presidente de LigaPro aseguró estar tranquilo por el esfuerzo realizado.

“Sabemos que los árbitros se sienten tranquilos con el trabajo de LigaPro. Espero que algún día la agremiación de árbitros (refiriéndose a Muentes) de verdad se preocupe por sus afiliados, al menos en temas de salud. No me molesta seguirlo haciendo. Lo que no me imaginé es que sin tener la obligación de hacerlo, venga quien no hace nada a criticarnos”, manifestó.

Este nuevo enfrentamiento de los líderes de LigaPro y la Asociación de Árbitros del Ecuador da cuenta de una relación que se mantiene resquebrajada, aunque ambos presidentes han manifestado que trabajan en beneficio del balompié ecuatoriano y de todos sus actores.

