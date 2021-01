Miguel Ángel Loor: "Aplicaremos el Fair Play financiero"

Los 16 equipos de la LigaPro han fichado hasta el momento a 126 profesionales, entre entrenadores y jugadores, a pesar de que el denominador en las declaraciones de los directivos ha sido el “cuidado del dinero debido a la pandemia”.

Y llegarán más jugadores a todos los equipos, incluyendo a los que el año anterior tuvieron muchos problemas para pagar.

Un ejemplo es Deportivo Cuenca, que ya lleva nueve incorporaciones. Olmedo sumó nueve jugadores y al entrenador Pablo Trobbiani.

Por ello, el presidente de LigaPro, Miguel Ángel Loor, lanzó una advertencia: el Fair Play financiero se aplicará cuando los equipos se inscriban. “Hay un error en los dirigentes que contratan más de lo que pueden. Antes de febrero deben inscribirlos en LigaPro y ahí es donde entramos nosotros”, anunció en Caravana.

La fórmula es sencilla: los clubes deberán presentar sus presupuestos y comprobar que sus ingresos superarán a los egresos. De lo contrario, no se habilitará a todos los futbolistas. El año anterior sucedió con el mismo Olmedo, que inició el torneo solo con 14 habilitados, recordó el mismo Loor.

Antes de la temporada 2020 los clubes ya pasaron por ese filtro. Sin embargo, hubo problemas económicos en los equipos. “Hay una posibilidad de que el club se esté excediendo de su presupuesto. Eso estamos investigando y habrá una resolución”, agregó.

Según Loor, algo pasó para que fallen esos presupuestos. “Se justificaban en que no les pagan los derechos de televisión, pero su presupuesto decía que podía cubrir la nómina. La televisión debe dos meses, pero a la plantilla no le han pagado desde hace cuatro. Hay clubes que buscan evadir el control financiero y hay que buscar a quienes no estén diciendo la verdad”, concluyó.