Los recuerdos de los partidos que disputó y los trofeos que ganó con Barcelona (entre 2009-2021) se le vienen a la mente a Matías Oyola cuando está solo en su casa, momentos que los cataloga como difíciles porque hacen que se ponga nostálgico.

En entrevista con EXPRESO, el Pony aseguró que está disfrutando de sus 3 hijos, a quienes lleva a todos lados ahora, lo cual no había podido realizar antes porque los partidos y las concentraciones no se lo permitían.

Además, reveló que ya tiene su título de técnico y su objetivo es dirigir al Ídolo, equipo al cual haría protagonista con un estilo de juego ofensivo.

El sábado 28 de enero de 2023 será una fecha que nunca olvidará Oyola, debido a que disputó su partido de despedida en la Noche Amarilla de Barcelona.

- ¿Ha sido fácil el retiro?

Sin lugar a duda extraño el fútbol. Tantos años hice lo que más me gusta y de un momento a otro ya no hacerlo, más allá de que la decisión ya estaba tomada, no ha sido fácil. Pero luego de ver que puedo disfrutar a mi familia, poder llevarlos a la escuela, viajar con ellos los fines de semana, disfrutar con ellos, lo que no me dejaban los partidos y las concentraciones, me ha ayudado mucho.

- ¿Se deprimió?

No he estado en esa situación, creo que también los hijos no te dejan entrar en esa situación. Por supuesto que extraño entrenar, jugar un partido y concentrar los fines de semana, por eso que cuando Barcelona juega de local voy a los partidos.

Desde afuera es más difícil (entre risas), a veces dan ganas de ponerme los pupos y regresar a la cancha, pero en todo este tema yo entendí que en algún momento iba a tener que parar, quisiera jugar toda mi vida, pero no se puede, por eso que me preparé con tiempo. Cuando estoy con los chicos, distraído, todo está bien, pero en los momentos que me quedo solo son los más bravos, se me vienen recuerdos de mi carrera y eso me hace poner nostálgico.

- ¿Cuáles son esos principales momentos que recuerda?

Siempre recuerdo los partidos, los trofeos que gané, esos momentos lindos que viví. Casualmente, Barcelona consiguió algo importante al ganar a Liga de Quito en Casa Blanca (el 15 de abril pasado) y con amigos que están en el equipo (Javier Burrai) hablamos sobre ese lindo momento y también recordamos la vez que quedamos campeones allá (en 2020), que fue un gran festejo. También siempre se me viene a la mente los Clásicos (con Emelec).

- ¿Cuál es el torneo que más recuerda?

Al trofeo del 2012 le tengo un recuerdo especial, porque el equipo venía de muchos años sin ser campeón, ese año fue un festejo que hizo sacar toda esa euforia acumulada. Este fue mi primer campeonato, mi primera experiencia con algo tan único. Llegué en 2009, ese año el equipo estuvo a punto de descender, en 2010 nos mudamos a vivir a Quito y no se dieron los resultados, en 2011 el primer semestre no fue bueno, así que hasta llegar a 2012 fue difícil.

- ¿Y qué recuerda de los Clásicos?

Todo lo que genera el Clásico, la previa, la tensión del día del partido. Todos los Clásicos los recuerdo, pero el más especial fue el que ganamos 5-0 en 2016. Ese resultado fue especial por mi experiencia personal.

Ese partido fui titular después de seis meses porque tenía un problema en mi rodilla (izquierda), todavía sentía que me molestaba la rodilla, pero el profe Guillermo Almada (estuvo en Barcelona entre 2015 y 2019) me dijo que me tenía en cuenta para que juegue de titular. Yo porque tenía ganas de jugar, dije que estaba bien, pero sí tenía miedo de que mi rodilla no responda.

- ¿Cuándo tomó la decisión de retirarse?

Ya hace años me metí en la cabeza de que, máximo, jugaría hasta los 40 años. Obvio que si no me sentía bien físicamente, tenía que adelantar mi decisión. Uno, cuando entra a los 30 años, ya va viendo que esta decisión se va acercando, tenía la idea de jugar a cierta edad.

- Pero en la Noche Amarilla 2023 se mostró bien físicamente.

Quizá las ganas, la adrenalina del momento hicieron que corriera. En un principio no quería una despedida porque en ese sentido soy introvertido, pero me terminaron de convencer mis hijos, sobre todo el mayor. Yo soy muy amigo de Gastón Fernández, él hizo su despedida y con mis hijos vimos el partido. En ese choque entró a jugar el hijo de Gastón y desde ese momento mi hijo mayor me empezó animar para ir a la Noche Amarilla, porque él también quería jugar conmigo. Después tuve que explicarle que todavía no podía jugar porque tiene 9 años. No jugó, pero él me animó a ir.

- ¿Deseaba que no se terminara el partido?

No quería que se terminara. Al principio lo sufrí, porque llegué tarde. Yo estaba nervioso porque en el último partido de mi carrera estaba llegando tarde. En el carro veníamos todos callados, porque ya faltaban 15 minutos para que empiece el partido y yo estaba atrapado en el tráfico de la avenida Barcelona (en el noroeste de Guayaquil). Yo llamaba a Luigi Macchiavello (relacionista público de los toreros) para preguntarle si todavía estaba a tiempo, pensé que no llegaría, pero finalmente pude vivir una linda fiesta.

Matías Oyola disputó 449 partidos, marcó 37 goles y dio 55 asistencias en 20 años de carrera. Archivo

- ¿Ya culminó su curso para ser técnico?

Sí. Cuando ya pensaba en mi retiro, ya me planteaba lo que quería hacer después del retiro. Siempre sentí que mi vocación es más la dirección técnica. En la pandemia hice el curso de técnico y también de gerencia deportiva. Durante los 2 últimos años de mi carrera (2021 y 2022) mientras estaba en las concentraciones, me dedicaba a estudiar, a rendir exámenes. Ya iba pensando cómo plantear un juego.

- ¿Lo veremos pronto dirigiendo?

Ya he tenido contactos, pero estoy muy agradecido porque han confiado en mí a pesar de no tener experiencia. Ahora por un tema personal todavía no he aceptado alguna oferta, pero más adelante ya estaré de pleno en esto. Incluso también he tenido propuesta de Carlos Alfaro Moreno (presidente de Barcelona), que me ha dicho que puedo ocupar cualquier puesto en el club o siendo parte del cuerpo técnico, las puertas las tengo abiertas para cuando yo decida volver. La idea también es empezar esta carrera de técnico dentro del club.

- ¿Cómo jugaría su equipo en Barcelona?

Todos quieren llegar a Barcelona. Mi idea también es hacerlo, pero necesito capacitarme para ganarme la oportunidad, yo no quisiera que me regalen las cosas por lo que hice como futbolista. Siempre mis equipos serían protagonistas, a los hinchas de Barcelona les gusta ver un equipo ofensivo. A lo largo de los años he podido conocer lo que es Barcelona.

- ¿Entonces usted se quedará a vivir en Ecuador?

Sí, ya me quedo acá. Cuando llegue acá Ecuador teníamos la idea de estar poco tiempo porque es raro que un extranjero se quede tanto tiempo en un equipo, pero me quedé mucho tiempo y eso hizo que nos sintiéramos a gusto con el país. En estos años tuvimos a mis tres hijos, solo el mayor nació en Argentina, los demás son ecuatorianos. Cuando vamos de vacaciones a Argentina por un tiempo están tranquilos, pero luego nos piden volver a Guayaquil, extrañan la ciudad, están arraigados acá en Ecuador. Mi carrera como técnico la iniciaré acá, pero ya veremos a dónde nos proyectará el futuro.