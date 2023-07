Mercado de fichajes: Kevin Mac Allister ficha por el Union Saint-Gilloise

El defensa central argentino Kevin Mac Allister fichó este miércoles 12 de julio por las próximas tres temporadas, con opción a una más, por el Union Saint Gilloise, procedente del Argentinos Júniors, según anunció el club belga.

Después de 169 partidos y 14 goles con ese conjunto desde 2015-16 hasta la pasada campaña, con una breve interrupción por su paso por el Boca Júniors (jugó cuatro partidos con el primer equipo en 2018-19), ahora jugará en la Liga belga a sus 25 años.

Por su parte el futbolista se despidió del bicho de la Paternal con un emotivo mensaje en el que le agradeció tanto al club como a sus hinchas y prometió volver por una "nueva oportunidad".

"Hoy me toca decir adiós, miro hacia atrás y me siento una persona privilegiada de haber vivido tantos momentos lindos en el club que me vio crecer, como jugador y persona", escribió el jugador en su cuenta de Instagram.

