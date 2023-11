Mbappé esquiva las cuestiones sobre su futuro y alaba a Luis Enrique

Kylian Mbappé compareció el viernes 17 de noviembre en conferencia de prensa como capitán de la selección francesa de fútbol, esquivó las cuestiones sobre su futuro y alabó a su entrenador en el París Saint-Germain, el español Luis Enrique.

Chelsea: La emotiva visita de Reece James a un aficionado que sufrió un infarto Leer más

“No respondo si no es de la selección, he venido como capitán de la selección. Si quieres saber esas cosas hay que ir a la ciudad deportiva y preguntármelo, si soy llamado a ir a la conferencia de prensa”, respondió a las preguntas sobre su futuro.

(Le puede interesar: Michael Morales: ¿Cuándo y a qué hora ver la pelea?)

El delantero, de 25 años, anunció al PSG que no activaría el tercer año de contrato que firmó en 2022, por lo que queda libre a finales de la presente temporada, lo que alimenta las especulaciones sobre su futuro club.

Eliminatorias sudamericanas: Así quedó la tabla de posiciones tras la quinta fecha Leer más

El jugador restó importancia a las recientes críticas que contra él vertió su entrenador, Luis Enrique, que dijo que tiene que mejorar.

🐐 Mbappé se rinde a Messi: "La noche de la final del Mundial ya sabía que ganaría el Balón de Oro"



✅ "Lo merece" pic.twitter.com/HVtc2R6DXM — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 17, 2023

“No me lo tomé a mal, es un gran entrenador, tiene mucho que aportarme. Estoy en un momento en el que quiero ampliar mis posibilidades, aprender, progresar y ganar títulos. He funcionado bien con todos los entrenadores y no necesito que me digan que soy el mejor todo el rato para llevarme bien con ellos”, señaló.

¿Quieres seguir leyendo sin restricciones?, ¡Suscríbete a EXPRESO!