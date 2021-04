Mazeptin denuncian privilegios de Mick Schumacher en la escudería Haas

Los pilotos de la escudería Haas, el ruso Nikita Mazeptin y el alemán Mick Schumacher, hijo de Michael, siete veces campeón mundial, están enfrentados luego de que el primero se quejara de privilegios que su “compañero” goza sin explicación.

Pese a que ambos son debutantes este año en el Mundial de F1, en el mismo equipo, Mazepin dijo que Mick tiene acceso al simulador del equipo de Maranello, algo que le permite poder preparar mejor las carreras, algo que a él se le nota en las pistas.

“Nosotros no tenemos un simulador en Haas, por lo que nos toca utilizar el que tenemos en casa. Probablemente Mick pueda usar el de Ferrari, pero como yo no soy parte de ese programa de jóvenes pilotos, no tengo ese privilegio. Estaré en el paddock de Fórmula 1 unos años más como mínimo. Eso sí, por ahora la F1 ha sido sorprendentemente intensa para mí. Sabía que sería intensa, pero las dos clasificaciones que he tenido han sido una locura”, comenta Nikita Mazepin para Autoweek.

“Durante estos dos fines de semana, el comportamiento me ha sorprendido. Cada piloto, recibe instrucciones que debe seguir por parte del equipo, yo he seguido las instrucciones pero hay normas de las que no se hablan. Yo sigo aprendiendo, pero en Imola crucé la meta a falta de dos segundos, si me hubiese quedado detrás de Giovinazzi, no hubiera podido dar la vuelta. Es algo poco agradable lo que sucedió, pero aquí cada uno mira por sí mismo. Todo el mundo te está viendo y el más pequeño error puede tener grandes consecuencias. La Fórmula 1 es un deporte muy complicado, pero cuando te bajas la visera, no tienes que pensar en eso”, añade.