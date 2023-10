Mayra Olvera transmite su experiencia

La futbolista Mayra Olvera, quien fuera mundialista en 2015 por primera vez con la selección ecuatoriana, logró casi todo en las canchas y ahora asume su nueva faceta como entrenadora en el club Ñañas.

Con el buzo de entrenadora del club capitalino y el silbato en el cuello, Olvera recibía a las jugadoras de la categoría sub-16 para dirigir una de las prácticas del equipo, en el que trabaja como asistente hace pocos meses.

Era extraño no verla de corto, con los botines y el control de la pelota en sus pies, como habitualmente lo había hecho desde sus inicios en varios equipos y sobre todo en el medio campo tricolor, con el que disputó el Mundial absoluto en Canadá, en 2015.

Por lo general, cuando los futbolistas empiezan la faceta de entrenador se retiran, sin embargo no es el caso de la mediocampista nacida en Valencia (provincia de Los Ríos), el 22 de agosto de 1992.

“Algunos aficionados se asustaron un poco porque pensaban que estaba dejando el fútbol, pero no, todavía me quedan un par de años bien jugados”, mencionó la mundialista, que se graduó como directora técnica en 2016 en el Instituto Superior Tecnológico de Fútbol Guayaquil, que pertenece a la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

La tesis justamente se basó en el fútbol femenino, un campo que conoce a la perfección al conformar la primera y hasta ahora única selección nacional que clasificó a una Copa del Mundo y formar parte también de la creación de la Superliga femenina en el país.

En Ecuador, Olvera ha jugado en clubes como Rocafuerte, 7 de Mayo, Dragonas Independiente del Valle y en esta temporada con Ñañas, club con el que renovó su contrato para 2024. En el exterior militó en equipos de Colombia y España.

Esa experiencia también le ha servido al momento de impartir sus conocimientos a sus dirigidas. “Más que diferencias entre las dos posiciones encontré similitudes, como cuando estoy jugando no solo veo la parte individual, sino la colectiva y eso trato de hacer también desde la zona técnica”, reveló.

La riosense ya ha tenido la oportunidad de dirigir equipos de escuelas o colegios, mientras el torneo local está paralizado o no empieza. Por lo general, la liga profesional en Ecuador dura cinco o seis meses.

Incluso antes de graduarse de estratega laboró en una de las categorías inferiores de Barcelona, luego dirigió al equipo del colegio Monte Tabor Nazaret, en Guayaquil, y su mayor experiencia fue hacerse cargo de la sección sub-16 y 18 del municipio de Durán (Guayas), donde dirigió por seis meses.

“Era un proyecto que trabajaba no solo en lo deportivo, sino que se preocupaba por el bienestar de las chicas, así como lo hace Ñañas, fue un reto muy importante que me sirvió en mi formación como entrenadora”, resaltó la volante que jugó en Deportivo Pasto y Patriotas de Colombia, así como en el Sporting de Gijón en España. Esas experiencias han nutrido su joven carrera como entrenadora, que no solo ha estado marcada por enseñar las bondades del fútbol a chicas.

“Una vez dirigí a varones en el equipo de la Prefectura, con entrenamientos y todo, pero fue algo no tan formal”, contó y añadió que “mi carácter me permite dirigir a equipos masculinos”, aseguró.

Las jóvenes futbolistas siguen con atención las indicaciones de Olvera. HENRY LAPO / EXPRESO

Algo más formal sí será dirigir, conjuntamente con el entrenador principal Luis Velásquez, al equipo sub-16 de Ñañas en la Conmebol Ligas de Desarrollo Evolución Nacional, que empezó el fin de semana.

Acercándose la hora de iniciar con las prácticas, Mayra confesó a Diario EXPRESO que sí le han dado ganas de entrar a jugar cuando está dirigiendo. “Me ha pasado cuando mando a hacer algo y no lo hacen (sonríe), pero es porque sigo siendo jugadora”, complementó.

El silbatazo de Mayra rompió el silencio del estadio Hugo Mantilla, ubicado en Pifo (nororiente de Quito) y las jóvenes jugadoras se acercaron a la futbolista y al profesor Velásquez para iniciar la práctica del día.

Las futbolistas buscan aprender de Olvera y poder seguir sus pasos. Son la nueva generación que espera lograr que la Tri retorne a una cita mundialista.

