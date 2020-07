Maybelline Menéndez, la pequeña gigante del microtenis

“El solo escuchar golpear la raqueta con la pelota en la mesa me obliga a dar todo de mí, debo siempre estar concentrada y tener mucho autocontrol porque uno puede perder la oportunidad de ganar puntos”.

Con serenidad, pero convencida de lo que expresa, se muestra Maybelline Sheccid Menéndez Bravo, una deportista dedicada al microtenis o tenis de mesa, oriunda de Portoviejo, provincia de Manabí, que a sus 12 años sabe lo que es representar al Ecuador y alcanzar varios triunfos.

La pasión por el deporte y la pandemia de la COVID-19 han obligado a May, como la llaman de cariño sus padres y abuelos, a trasladar sus entrenamientos desde hace 5 meses hasta la sala de su casa. Allí a diario cumple con los direccionamientos dados por su entrenadora.

“Al principio fue un poco complicado porque entrenar en casa no es lo mismo que hacerlo en el coliseo con los compañeros y la entrenadora ahí mirándote, exigiéndote más y corrigiendo los errores, pero entendí que no solo yo estaba en esa situación, sino todos estábamos así, por lo que poco a poco fui entendiendo que debía acoplarme a esta modalidad”.

La deportista manabita muestra alguna de sus medallas. Cortesía

La manabita cuenta a EXPRESO con la alegría y el carisma que la caracterizan, que entrena vía Zoom dos veces por semana y los otros días hacen videos con los entrenamientos que su entrenadora le comparte vía whatsapp. “Entrenamos de lunes a viernes y bueno en la casa tengo mi mesa, mis pelotas y el robot que me ayudan a mantener mi técnica, mi táctica y mi físico”, destaca.

Desde los comienzos de su vida deportiva , las anécdotas y enseñanzas eternas han marcado a Maybelline. Todo empezó en febrero del año 2015 cuando tenía 7 años, su abuelito Luis Menéndez acudía a sus entrenamientos al coliseo de tenis de mesa de la Federación Deportiva de Manabí, porque estaba en preparación para competir en un campeonato Latinoamericano, él era parte de la selección Master del Ecuador.

“Fue el que me invitó a que le acompañe, ya que había iniciado mis vacaciones escolares, y fue allí donde me sorprendí al ver tantas pelotitas y raquetas, sentí que quería ir a la mesa de juego, le pedí a la entrenadora Raquel Morales que me permita jugar y fue ella la que descubrió que tenía cualidades para este deporte”, exterioriza la microtenista que tenía planificado sumar participaciones internacionales este año y obtener nuevas medallas, pero tendrá que esperar, no lo ve como tiempo perdido, al contrario lo utiliza para perfeccionarse.

Sus logros fuera del país

Maybelline registra múltiples logros a nivel internacional. Es que ha sido campeona sudamericana y latinoamericana 2019, por citar los más cercanos. Fuera del país suma 20 medallas de oro, ocho de plata y nueve preseas de bronce.

Menéndez recuerda que ha participado en dos circuitos mundiales en Chile y El Salvador, logrando en este último enfrentarse a rivales de potencias como Estados Unidos y lograr el Vicecampeonato en Categoría Cadetes y Minicadete. Otro de sus logros es haber clasificado al Hopes Mundial para este 2020, pero por la pandemia el torneo quedó suspendido. En este mismo año debía competir en Pereira, Colombia, en la categoría absoluta, para la que fue seleccionada.

“Me siento muy orgullosa, además sé que es un compromiso que tengo con mi país para esforzarme al máximo y cumplir con mis objetivos, creo que aún tengo mucho para dar en este deporte y gracias al apoyo de mi familia sé que lo lograré. Uno de mis mayores objetivos era clasificar a un cita mundial y lo logré, ahora espero mantener mi nivel”, dijo.