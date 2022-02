Matías Oyola asegura que se siente en “plenitud” para ser titular y disputar las 30 fechas de la temporada 2022 del campeonato ecuatoriano de fútbol. Eso lo quiere demostrar con Guayaquil City, su nuevo club.

El Pony, que viste una nueva camiseta después de 12 años de lucir la amarilla del Ídolo, cuenta que el club lo quiso retener a finales del 2021, pero no como jugador. Le ofrecieron que eligiera la función que quisiera realizar en el club. Y aunque es el equipo de sus amores, dijo que no. Su deseo es seguir jugando, aunque confiesa que, ya fuera de Barcelona, esto lo llevó a pensar en el retiro.

- ¿Cómo se ha sentido con su nuevo equipo?

- La verdad que estoy recontento. Seguir jugando después de dejar Barcelona, que todos saben lo que significa para mí, pues ha sido lo más maravilloso que me ha pasado en el fútbol. Este es un reto distinto que prácticamente me agarra en el último año de mi carrera o pega en el palo.

- Un reto al que hay que ponerle todo.

- Un reto personal, de tratar de ganarme un puesto porque el año pasado no jugué mucho. Quizás no hay tanta presión como en Barcelona porque es el club más popular y con más hinchada, pero uno se pone retos personales de jugar y de ganar, y aunque no haya presión de la gente, hay que acostumbrase entre nosotros.

- ¿Está para jugar los 30 partidos de la temporada?

- Esa es la idea, estar bien para jugar. En la parte física, a pesar de mi edad, me siento en plenitud. Después también está la cabeza, que juega un papel importante y en eso me siento al cien por ciento. Me siento con muchas ganas, como un jovencito más, como si fuera a debutar. Esperando que llegue el inicio del torneo para entrar a una cancha y competir por puntos.

- Se ve muy animado.

- La verdad que por eso decidí seguir jugando. Porque cuando uno pierde esas ganas no se siente pleno, no tienes ganas de levantarte para entrenar, no se enoja porque pierde o le da lo mismo, esos ya son indicios de que hay que buscar la motivación en otra parte. Me encontré con un buen club, bien estructurado y eso es motivante.

Matías Oyola, en uno de los entrenamientos con el Equipo de la Ciudad. cortesía

- ¿Qué le ha dicho el DT Pool Gavilánez?

- Pool es muy cercano a los jugadores, le da mucha participación y genera una linda empatía en el grupo. La verdad que hablé con él antes de venir, estaba convencido de venir al City y él me abrió las puertas. Por supuesto que agradecido con él y mi amigo Daniel Viteri, que hizo de nexo. Pool me dejó muy claro que me va a exigir al igual que todos, y está bien que exija de esa manera y no haga diferencias por edades o por recorrido. Me va a pedir lo que hice a lo largo de mi carrera: jugar en la mitad de la cancha y participar de las acciones defensivas y ofensivas.

- El Pony fue el jugador de ‘moda’ en el mercado de transferencias.

-No fue tan así. Los clubes saben que estuve tantos años en Barcelona que me siento identificado con el club y que quizás lo que pensó la mayoría de la gente es que si no era en Barcelona ya no era en ningún lado. Y así considero que pensaron en varios clubes por el hecho de que se me asocia demasiado a Barcelona, que es la realidad. Si bien me habían llamado equipos de afuera de Guayaquil, no me sentía a gusto cambiar a toda mi familia, porque aman a Guayaquil; no quería cambiar eso por mi deseo de seguir jugando.

- ¿No tener continuidad con Barcelona en 2021 le hizo pensar en retirarte?

- La verdad que siempre me sentí bien, a pesar de que no jugaba. Y cuando terminó el 2021 supe que quería seguir jugando, obviamente en ese momento entró el ¿dónde?

Lo de Barcelona no se terminó dando y estoy agradecido de que me abrieron las puertas para que haga la función que quiera en el club, pero quería seguir jugando y el no poder hacerlo en Barcelona me hizo pensar en el retiro, pero no porque no quería seguir jugando, sino porque no seguiría en Barcelona. Quizás si no aparecía la posibilidad de Guayaquil City hubiese tenido un retiro forzado.

- ¿Hicieron el intento de renovarlo como jugador?

-No, es respetable y lo entendí, porque no todo es para siempre. Igual me trataron con respeto y uno no se puede enojar porque no escucha del otro lado lo que le gustaría escuchar. Tuvimos dos reuniones con Alfaro Moreno, presidente del Ídolo, y Aquiles Álvarez, directivo de los toreros.Ellos me plantearon su idea de que les encantaría de que siga en el club en el puesto que elija, pero dentro del plantel buscaban renovar un poco con gente más joven y es totalmente entendible.

Matías Oyola logró tres campeonatos con la camiseta de Barcelona. cortesía

- ¿Esa oferta sigue vigente?

-Sí, la oferta sigue, inclusive hasta el día de hoy seguimos hablando y siempre me lo dejan claro, principalmente el Beto. Siempre me mantuvo en que cuando quisiera regresar las puertas del club están abiertas para mí. Así que agradecido, quizás más adelante lo tendré en cuenta, pero hoy en día por suerte puedo seguir jugando.

- Cuando se retire, ¿qué le gustaría hacer?

- Proyectado al futuro me agradaría seguir ligado al fútbol que es mi pasión y desde el lado de dentro del campo de juego. Me gustaría seguir como técnico, estar en el día a día, en la planificación, en los trabajos, inculcarle a un grupo de jugadores una idea de fútbol o tratar de hacerles llegar el mensaje, me inclino más por ese lado.

- ¿No le atrae la dirigencia?

- No me llama la atención lo dirigencial y el puesto de director deportivo no está tan desarrollado en Sudamérica. En Europa el director deportivo arma el plantel, pero en Sudamérica no tiene demasiada incidencia. Igual ya hice el curso de director deportivo en Uruguay y ahora hago el curso de director técnico. A eso le apunto al futuro.