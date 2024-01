Matías Oyola: “Hubo cosas raras en el proceso electoral de Barcelona”

Matías Oyola fue contundente y ‘disparó’ en contra del Tribunal Electoral de Barcelona, exdirigentes del club y el socio Carlos Nahón, quien ha puesto acciones de protección para impulsar la inscripción del directorio de Antonio Álvarez, por ocasionar que el proceso electoral del equipo, que debió definirse en octubre de 2023, se alargue.

En exclusiva con EXPRESO, a través de una conversación por vía telefónica, el Pony reveló que la lista liderada por Rafael Verduga, en la que él tenía la figura de vicepresidente deportivo, denunció al Tribunal “cosas raras” en el proceso de los amarillos, pero nunca obtuvieron una respuesta concreta: “no sabían qué decir y siempre se contradecían, no tenían un criterio unificado”.

Además, aseguró que está “apenado” al ver que socios y exdirigentes han impulsado que no haya elecciones y se inscriba una directiva que no fue elegida por los afiliados.

Y, a los periodistas deportivos que enviaron el documento al Ministerio del Deporte para recomendar la inscripción del directorio de Álvarez, les pidió que no tomen una postura en el tema y se dediquen a informar.

¿Considera vergonzoso este proceso?

Es una vergüenza y esto lo opinan todos los hinchas, porque todo esto se hubiese podido evitar si se hacían las cosas como correspondían, y la forma correcta era que se hubiese llamado a elecciones el año pasado. Han sucedido cosas raras que han ocasionado que el proceso se alargue, así como el accionar de este socio (Carlos Nahón) que presentó una acción de protección (el 3 enero de 2024) para que inscribieran al directorio de Antonio Álvarez y el día que debía defenderla (el 12 de enero) se olvida de llevar un abogado. Todos somos conscientes que todas estas cosas han ocasionado que el proceso sea vergonzoso.

¿Cuáles fueron esas cosas raras que vio?

Me sorprendió ver que socios y exdirigentes actuaron en contra del club para que no haya elecciones, cuando el socio y amante de Barcelona lo que más quiere es elegir a su representante. Y parte de esto ocasionó que no se hagan las cosas de manera correcta. A partir de las acciones de protecciones que aparecieron se empezó a aplazar las elecciones y a manipular el proceso, no se seguía los lineamientos de la Ley del Deporte. Si nosotros mismos nos boicoteamos será difícil.

Rafael Verduga y Matías Oyola lideraron la lista que compitió con la de Antonio Álvarez. Archivo

¿Por qué cree que se manipuló?

En todo momento hubo situaciones que no estaban bien, como la resolución que se emitió en menos de veinticuatro horas para no admitir la lista de Rafael Verduga (el 6 de noviembre de 2023) y así mismo como la reciente acción de protección (puesta por Nahón el 3 de enero), que a las dos de la mañana se emitió su resolución. Además, tampoco se siguieron los lineamientos del reglamento... hay que ser demasiados ingenuos para no darse cuenta de que algo no está bien.

¿Denunciaron esto al Tribunal?

Sí, siempre les estuvimos diciendo que los procesos no se estaban cumpliendo, nuestro equipo de seis abogados siempre estuvo atento a todo esto. Por ejemplo, Rafael Verduga siempre estuvo habilitado para ser parte del proceso eleccionario, pero por órdenes judiciales se posicionó otra cosa y no lo dejaron participar.

¿Y qué les respondían?

No había un criterio unificado entre sus miembros, siempre había bastantes contradicciones entre ellos, no sabían qué responder hacia una acotación de que el proceso no se realizaba debidamente. Hoy en día si la situación está como está es en gran parte porque los miembros del Tribunal no sabían del tema, eso quedó evidenciado. En todo momento salieron con cosas raras.

¿Es el responsable del problema?

El Tribunal pecó de inoperancia al cien por ciento y es el responsable de que hoy en día Barcelona esté en un proceso administrativo. Y esto sorprende, porque lo que más queremos los hinchas del equipo es que haya una directiva inscrita de forma legal para que las cosas se puedan hacer bien. Ahora el club no tiene un representante legal y eso es grave.

¿Pensó que el proceso se alargaría?

Nunca, lo juro por mis hijos que nunca pensé que se extendería tanto esta situación. Es increíble ver cómo se dificultó todo cuando lo más fácil era ir a votaciones. Y en parte esto también sucedió porque socios pusieron acciones de protecciones para que no haya elecciones, eso me llamó la atención de una manera increíble, algo que nunca había escuchado o visto.

¿Esto lo desanima en su intención de ser directivo amarillo?

Sí, me desanima porque no pensé que querer ser dirigente sería tan trabado. Me apena la situación y tengo sensaciones encontradas, porque, por un lado, me desanima por todo lo que ha pasado en el club, pero, por otro lado, me motiva porque me gustaría aportar con ideas para que haya cambios en el club. Me duele ver que Barcelona esté en medio de este problema.

Si se lo proponen, ¿trabajaría con el grupo de Antonio Álvarez?

No, no trabajaría con ellos porque tengo un compromiso con Rafael Verduga, a quien le di mi palabra y le dije que trabajaría con él para mejorar al equipo. Hoy en día no se llegó al proceso eleccionario, quizás ahora buscaré lo que en su momento fue mi prioridad, que era ser técnico... Pero cuando ya se arregle ese problema de Barcelona, valoraremos si me animo a seguir mi camino como dirigente deportivo.

Como jugador, el ‘Pony’ disputó 218 partidos en el Ídolo entre las temporadas 2009 y 2021. Archivo

Cuando fue desestimada la candidatura de Rafael Verduga, ¿se manejó la opción de que usted ocupe ese puesto?

No, nunca se manejó esa opción porque teníamos claro que Rafael podía ser parte del proceso, nunca lo tuvimos en cuenta ni valoramos de que yo fuera el presidente. Yo estaba ilusionado porque quería aportar en la parte deportiva, pero hoy no está en mis planes ser presidente del club, así que tampoco lo hablamos.

¿El accionar del socio Carlos Nahón ha sido correcto?

Nos llenamos hablando de que la prioridad es el socio, que la prioridad es Barcelona, pero con sus actuaciones demuestra que todo lo que dice es mentira. Cuando decimos que la prioridad la tiene el socio, en realidad la tendrá si le damos la potestad de poder elegir... Pero este socio ha impulsado de que no haya elecciones.

Asimismo hubo periodistas que enviaron un documento al Ministerio de Deporte para recomendar la inscripción de Álvarez.

Vi esa carta firmada por los periodistas y me pareció una locura, porque no deberían tomar una postura en el tema, su trabajo es informar y deberían fomentar que las cosas se hagan de buena forma. Ellos son unos grandes profesionales en lo que hacen, pero es totalmente insólito porque no tienen nada que ver en el tema, no debieron ponerse en ese lugar. Varios de ellos son mis amigos, así como Roberto Bonafont, Carlos Víctor Morales y Alfonso Harb, pero desde sus ámbitos tienen que mantener la objetividad.

¿Considera que este problema tiene un ‘tinte’ político?

Yo considero que una persona debe tener buena fe en estas situaciones (ser dirigente deportivo) y quiero creer que si están en una directiva realmente lo hacen para ayudar al club, o si se van a candidatizar para ser presidente del equipo será exclusivo para brindarle su servicio. Esto se ha dado en muchos casos de exdirigentes, que después de pasar por el club se han postulado para un cargo político, pero considero que al estar en una directiva debería ser solo con la finalidad deportiva. No puedo opinar por otros, pero por eso yo me vinculé a la lista de Rafael Verduga, porque solo tiene la finalidad de ayudar al equipo.

