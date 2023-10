Másters de Shanghái: Alcaraz deja escapar el ascenso a la cima mundial

El número dos del tenis mundial, el español Carlos Alcaraz, cayó este miércoles 11 de octubre eliminado en los octavos de final del Másters de Shanghái al perder contra el búlgaro Grigor Dimitrov, 19º del ránking ATP, por 5-7, 6-2 y 6-4.

María Pérez y Yulimar Rojas, candidatas a la ‘Mejor del año’ Leer más

Tras el partido, Alcaraz admitió que “es difícil de asimilar” no haber aprovechado una “gran oportunidad” para alcanzar de nuevo el primer puesto del ránking, tras decir adiós al Másters de Shanghái, dejando al ruso Rublev como único ‘top 10’ en cuartos.

Dimitrov, quien transita actualmente por el #19 ATP, se enfrentará ahora en cuartos al chileno Nicolás Jarry, # 22º puesto de la clasificación internacional, quien venció también ayer al argentino Diego Scwhartzman por parciales de 6-3, 5-7 y 6-3.

"Con esta derrota, (el número uno del ránking) está un poco más lejos. Va a ser más difícil. (...) Tengo algunos torneos por delante y trataré de hacerlo lo mejor posible, de ganarlos, si quiero tener la oportunidad de terminar el año como número uno. He perdido muchas oportunidades para conseguirlo", lamentó Alcaraz, aunque aseguró que tiene otras por delante.

Sigue leyendo: Astros a un paso de avanzar a la postemporada

Pese a todo el murciano dijo no sentirse decepcionado: "No solo hay que centrarse en ganar sino más allá. Grigor (Dimitrov) es un jugador de alto nivel, hoy lo ha demostrado. Ha jugado un gran tenis. No voy a decir que he jugado muy mal o que ha sido de mis peores partidos. Considero que he jugado muy bien".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!