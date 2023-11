¿Martín Anselmi se marcha de Independiente del Valle? Esto revela un directivo

Santiago Morales, gerente deportivo de Independiente del Valle, reconoció el martes 14 de noviembre que el entrenador Martín Anselmi es pretendido por varios clubes del continente y podría abandonar al negriazul a fines de temporada.

Rómulo Barcos y otros destacados periodistas ecuatorianos fallecidos en 2023 Leer más

"Martín me ha dicho que ha tenido muchas llamadas de algunos equipos, no solo de México y Argentina. Hay una cláusula de rescisión si es que quiere irse. Pero me ha manifestado que hoy por hoy está concentrado en las finales del torneo", afirmó Morales, en entrevista concedida a Radio La Red.

De esta manera, el entrenador argentino y campeón de la Copa Sudamericana 2022, podría abandonar al elenco capitalino, no sin antes disputar las finales de la LigaPro.

(Le puede interesar: Emelec: ¿Aún tiene posibilidades de entrar a la Copa Sudamericana 2024?)

De la mano de Anselmi, Independiente del Valle coronó la primera etapa liguera, hecho que lo acreditó como finalista del torneo nacional, además con boleto directo a la Copa Libertadores de 2024.

Venezuela vs. Ecuador: El pronóstico del resultado según la Inteligencia Artificial Leer más

Aunque no se ha comunicado fecha oficial por LigaPro, las finales de la temporada 2023 estarían previstas a jugarse entre la segunda y tercera semana de diciembre.

¿Quieres seguir leyendo sin restricciones?, ¡Suscríbete a EXPRESO!