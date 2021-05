Marizol Landázuri, del retiro a clasificada de los Juegos Olímpicos

A mediados de febrero de este año, Marizol Landázuri anunció su retiro de las pistas apuntando directo a la falta de apoyo de la Secretaría del Deporte y a la propia Federación Ecuatoriana de Atletismo. Las declaraciones fueron contundentes: “me cansé de pedir limosnas” o “hay recursos, pero no les da la gana de entregar el dinero”.

Sin embargo en abril, la velocista estaba ganando los 200 y 400 metros planos del Grand Prix Internacional Richard Boroto en Guayaquil, y este último fin de semana se colgó el bronce de las postas 4x200 y la histórica clasificación en los 4x100 del Mundial del Mundial de Relevos junto a Ángela Tenorio, Anahí Suárez y Virginia Villalba. Ha vuelto.

La esmeraldeña de 28 años está feliz, pero sigue siendo crítica. “Nos preparamos individualmente para esto, el equipo de posta recién nos juntamos cuatro días antes de viajar, nos dijeron que no había presupuesto”, precisó.

Sobre su idea de retirarse dio a entender que se mantiene, aunque no inmediatamente, menos con la clasificación a los Olímpicos en las postas 4x100 y a que aún puede lograr el boleto en los 200 m planos. “Este será mi último año”, insistió.

“Me cansé de luchar e insistir para que me apoyen, ahora lo hago yo por mi lado. Somos un equipo (en postas) con el resto de las chicas y damos todo por nuestra bandera”, apostilló.

Landázuri reconoce haberse ganado el calificativo de “deportista problemática”, pero mencionó que es por no callarse nada.

“No tengo miedo por ser frontal. Sé quien soy y lo que puedo darle al país. Si por decir las verdades me sacan del equipo, pues que lo hagan, apoyaré desde afuera a mis compañeras. Hoy estamos felices de estar clasificadas a las olimpiadas”, sentenció la tricolor, quien espera mejores días con la entrada del nuevo Gobierno en poco menos de 15 días. Sobre todo porque con ella el Plan de Alto Rendimiento demostró que "no es del todo justo". “Estando fuera logré clasificarme. Eso puede pasar con muchos más aún”,

DEFENSA

El titular de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, Manuel Bravo, aseguró que Tenorio y Suárez entrenaban hace 3 meses en Estados Unidos.