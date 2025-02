Marcelly Zambrano: la árbitra que sueña con romper barreras en la LigaPro

En la Noche Amarilla en Quito, el pasado 6 de febrero, una figura resaltó en el estadio Atahualpa. Marcelly Zambrano (35 años) no solo impartió justicia en el partido entre equipos históricos de Ecuador como Barcelona y Deportivo Quito, sino que también demostró su capacidad en el arbitraje. Su meta es clara: convertirse en la primera mujer en dirigir un partido de la LigaPro.

Michael Carcelén, el goleador que no es delantero y que salió de barriales Leer más

Desde su infancia en El Empalme, provincia del Guayas, el fútbol ha sido parte de su vida. Se inició en juegos barriales, en los que repartía patadas y atajaba, lo que derivó en una pasión por el arbitraje que la llevó a dirigir partidos en la Segunda Categoría.

(Le puede interesar: Copa Libertadores 2025: Barcelona SC enfrenta a El Nacional con bajas destacadas)

Su camino no fue fácil. Trabajó como cajera de supermercado, en locales de celulares y se graduó como auxiliar de enfermería. Sin embargo, el destino le tenía otros planes. En 2013, su amigo Jimmy Mora la convenció de tomar un curso de arbitraje ofrecido por el Municipio de su cantón.

“Al principio solo me gustaba jugar índor fútbol y le decía a Jimmy que no. Faltando un mes le acepté. En el momento de la inauguración me enamoré del arbitraje”, recordó.

Zambrano (c-d) ha dirigido en tres ediciones de Copa Libertadores femenina. cortesía

Desde entonces, la Gata Zambrano, apodada así por el color gris de sus ojos, ha tenido una carrera en ascenso. Fue seleccionada por la FIFA y Conmebol para dirigir encuentros en tres ediciones de la Copa Libertadores Femenina (2019, 2022 y 2024), el Sudamericano femenino sub-20 de Ecuador y el Mundial femenino sub-20 en Colombia, ambos en 2024.

Zambrano admira el trabajo de exárbitros como Omar Ponce y Carlos Vera, este último incluso cuarto juez en la final del Mundial de Brasil 2014.

"Hay quienes me dicen: ‘Profe, no esté brava’, pero lo hago para que vean personalidad"

Marcelly Zambrano, árbitra ecuatoriana. JOFFRE FLORES

Carlos Peralta, el árbitro ecuatoriano que está cerca de llegar a la NBA Leer más

En un deporte considerado machista, reconoció que debe esforzarse el doble que sus compañeros varones para superar las pruebas físicas y de campo.

“Aquí en Ecuador se maneja el tema del machismo. Cuando los jugadores ven a una mujer, piensan que no puede dirigir. Hay algunos que no les gusta o me dicen: ‘Ya porque eres mujer no se te puede decir nada’”.

RELACIONADAS Lista la nómina de Ecuador para el Sudamericano de tenis de mesa

Por eso, frunce el ceño , buscando proyectar autoridad y evitando que los futbolistas se exalten y la irrespeten. “Hay quienes me dicen: ‘Profe, no esté brava’, pero lo hago para que vean personalidad”, explicó.

Se enamoró del arbitraje cuando hizo el curso de réferi que organizó el Municipio de El Empalme en 2013.

cortesía

En su tiempo libre, viaja desde su casa en Pascuales, en el norte de Guayaquil, para visitar a su familia en El Empalme, donde tiene un negocio de helados. También estudia inglés, para seguir formándose académicamente y perseguir su sueño, enfocándose en mejorar su comprensión auditiva.

“Aspiro como árbitra a llegar a la Primera Categoría, pero esto requiere de más esfuerzo. E internacionalmente, llegar a un Mundial de mayores masculino”, expresó Zambrano.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!