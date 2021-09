Marca y velocidad, las claves que Ecuador deberá usar ante Uruguay

La marca en grupo y la velocidad para contragolpear por las bandas serán las claves para que la selección de Ecuador pueda sacar un resultado positivo en la casa de Uruguay, por las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, según el exjugador Segundo Alejandro Castillo.

En la historia de la clasificación mundialista, la Tri suma dos empates de visita ante los charrúas. El primero fue el 10 de septiembre de 2008 en el camino para Sudáfrica 2010 y el segundo fue el 11 de septiembre de 2012 en las eliminatorias para Brasil 2014.

El Mortero, como lo conocen, fue titular en estos dos partidos y reveló que en ambos aplicaron una táctica defensiva y esperaron que los uruguayos adelantaran sus líneas para contragolpear, puesto que son ‘bravos’ en su cancha.

“En 2008 con el ‘profe’ Sixto Vizuete jugamos con cinco defensores prácticamente. Y en 2012 con Reinaldo Rueda jugamos con un esquema defensivo. En las dos ocasiones aprovechamos nuestra velocidad para atacar por las bandas y evitar que nos marcaran dos jugadores. Por eso es que pudimos hacerles daño”, destaca.

Castillo dice que los actuales seleccionados de Ecuador tienen las mismas características de juego: son rápidos en la marca y el ataque. Por ello, este jueves 9 de septiembre se puede volver a sacar un resultado positivo.

“Pueden hacer un planteamiento parecido. Cuando se juega de visita hay que aguantar, y más aún si es un rival como Uruguay, que siempre clasifica a los Mundiales. Los uruguayos son ‘bravos’, pero nosotros también y metemos fuerte cuando hay que hacerlo”.

La selección de Uruguay no tendrá a sus dos máximas figuras, los delanteros Edinson Cavani y Luis Suárez, cuando reciba a Ecuador. Sin embargo, Castillo manifiesta que eso no es motivo para que los ecuatorianos entren confiados al partido.

“Es un plus para Ecuador que no estén los referentes de Uruguay, pero no se pueden confiar porque, a veces, hay jugadores que aprovechan la oportunidad para ganarse el puesto y terminan corriendo más que los titulares. Son referentes y se les tiene respeto, pero eso tampoco significa que les vamos a tener miedo y no se les va a ganar”.

El Mortero considera que la Tricolor tendrá un partido difícil, pero que con un buen planteamiento puede arrebatarles puntos a los uruguayos.

“Yo opto por los tres puntos, pero el empate no es malo. A veces esos puntitos ganados en canchas difíciles son importantes. Yo quiero que Ecuador sume para que siga en la pelea. Les digo a los muchachos que den todo en la cancha, que tendrán nuestro apoyo”.

El exseleccionado de Ecuador Henry León destaca que la Tri tiene buenas y diferentes variantes ofensivas para hacer daño a los uruguayos.

“Enner Valencia se mueve por todo el frente de ataque y eso puede hacer que los centrales Giménez y Godín, que son lentos, salgan a buscarlo y dejen espacios. Con Michael Estrada la tónica cambia porque es un jugador más de área y puede ir a chocar con ellos. Con estas opciones podemos ganar”, argumenta.