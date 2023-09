Maguire responde a las burlas: "Puedo soportarlo"

Harry Maguire, que fue objeto de burlas en el partido entre Escocia e Inglaterra, aseguró que no es una persona que sufra con la presión mental y que puede soportar con momentos como el ocurrido en Hampden Park, cuando gran parte del estadio se rio de él cada vez que tocaba la pelota.

El jugador inglés fue defendido por su técnico, Gareth Southgate, que dijo que le parecía "una broma" todo lo ocurrido y que nunca había visto tanta inquina contra un jugador. La afición inglesa respondió a la escocesa coreando el nombre de su jugador al terminar el encuentro.

"No diría que soy una persona que sufre con la presión mental. He pasado por mucho en los últimos años y he sido capitán del Manchester Unired durante casi cuatro años. Eso te da mucha responsabilidad, con lo bueno y lo malo", dijo Maguire.

"No quiero decir que esté acostumbrado a ello, pero puedo soportarlo. Le quita presión a mis compañeros, porque me la pone toda a mí. Les hace jugar mejor. Es un poco de burla y en un ambiente hostil. Les habíamos regalado un gol, con mala suerte, y sabíamos que sería hostil, pero estoy feliz, no me preocupa", añadió Maguire.

El central inglés fue convocado para los partidos ante Ucrania y Escocia, pese a que su participación en el Manchester United ha estado limitada a 20 minutos esta temporada.

"Quiero jugar más partido, quiero jugar al fútbol. Las primeras semanas -de esta temporada- han sido difíciles, porque jugamos solo una vez por semanas el entrenador no me ha sacado, pero vienen muchos partidos y estoy seguro que jugaré mucho".

